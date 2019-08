BALO TORNA A CASA – SUPERMARIO VUOLE INDOSSARE LA MAGLIA DEL BRESCIA: MANCA SOLO L’ANNUNCIO UFFICIALE, MA GIÀ MARTEDÌ L’ATTACCANTE DOVREBBE ALLENARSI CON LA SQUADRA – AVREBBE RINUNCIATO A UN INGAGGIO DA FAVOLA AL FLAMENGO (15 MILIONI IN TRE ANNI) PUR DI TORNARE NELLA SUA CITTÀ. LA SQUADRA LOMBARDA VUOLE ANCHE MARCHISIO… – VIDEO

Da www.giornaledibrescia.it

FOTOMONTAGGIO DI MARIO BALOTELLI CON LA MAGLIA DEL BRESCIA

Dovrebbe essere martedì il giorno del primo allenamento di Mario Balotelli con i colori del Brescia. Il giocatore ha trascorso il Ferragosto con in testa la convinzione già maturata l'altro ieri e comunicata a Cellino: vuole indossare la maglia del Brescia.

Nel frattempo il suo procuratore Mino Raiola ha rispettato l'incontro che aveva in agenda con i dirigenti del Flamengo; quest'ultimi in un primo tempo avevano ribadito di voler SuperMario e di essere pronti a ricoprirlo d'oro (15 milioni in tre anni contro i circa 10 con bonus che gli garantisce il Brescia nello stesso periodo), ma ai brasiliani è stato comunicato che Balotelli vuole vestire la maglia della squadra della sua città e non è disposto a cambiare idea. A quel punto il club brasiliano ha diramato il comunicato in cui dichiara di rinunciare definitivamente all'acquisto del giocatore.

Si attende quindi ora solo l'annuncio ufficiale del Brescia Calcio per l'acquisto di Mario Balotelli. I colpi potrebbero non essere finiti qui: il Brescia è infatti sulle tracce di Claudio Marchisio, centrocampista svincolato, ex Juventus che nello scorso campionato era in forza nello Zenit San Pietroburgo.

Il Brescia intanto oggi pomeriggio si è allenato a Torbole Casaglia di fronte a una decina di curiosi in attesa di SuperMario.

Stesso menù è in programma per domani pomeriggio, mentre sabato dopo l'allenamento della mattina la squadra partirà nel pomeriggio alla volta di Perugia dove domenica è impegnata in Coppa Italia. In vista della prima di campionato (25 agosto a Cagliari), il Brescia riprenderà ad allenarsi martedì 20, il giorno in cui è atteso anche Mario Balotelli. Per la trasferta di Perugia non sono disponibili gli infortunati Gastaldello, Dessena e Ndoj.

