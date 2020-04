BALO, ULTIMA CHIAMATA – MANCINI A 'SKY SPORT' SCUOTE SUPERMARIO IN PREVISIONE DEGLI EUROPEI DELL’ANNO PROSSIMO: “È UNO DEI CENTRAVANTI PIÙ FORTI IN ASSOLUTO. MA NON STA FACENDO BENE E LO SA” – “IL RUOLO IN CUI SIAMO PIÙ CARENTI? FORSE BISOGNA TROVARE QUALCUNO DIETRO A IMMOBILE E BELOTTI – ZANIOLO? PUÒ RICOPRIRE PIÙ RUOLI. DE ROSSI NELLO STAFF DELLA NAZIONALE? MAI DIRE MAI”

“Nessuno di noi avrebbe voluto non giocare gli Europei. Se ne sono andate tante persone, questa è la cosa più difficile da accettare. A livello calcistico credo che per noi possa andar bene, abbiamo una squadra giovane e possiamo continuare a migliorare. I giovani tra un anno avranno più esperienza”.

Roberto Mancini è convinto di poter fare bene. Il ct della Nazionale è intervenuto a Sky Sport e ha spiegato che il rinvio degli Europei potrà dare ancora più forza in termini di esperienza all’Italia. “Alla fine di tutto questo sarebbe bello organizzare una partita mista tra la Nazionale maschile e femminile e una squadra composta da medici e infermieri. Credo che adesso avremmo avuto delle possibilità di vincere l’Europeo, ma con un anno in più i ragazzi avranno l’opportunità di giocare altre partite importanti. L’Italia può migliorare moltissimo”.

Mancini: “Scudetto? Juve davanti”

“Corsa scudetto? Non è facile come risposta, quello che è successo è anomalo. La squadra che ha più qualità è la Juve, è avvantaggiata. Qui è come riprendere un campionato dopo una sosta estiva, tutto può accadere”. "La Lazio attuale ha tre o quattro giocatori molto bravi", ha continuato Mancini facendo anche un parallelo con la Lazio dello scudetto del 2000: "Avevamo un grande potenziale. Per quanto eravamo forti avremmo potuto vincere molto di più”.

Mancini: “Zaniolo? Può ricoprire più ruoli”

“Il ruolo di Zaniolo? Vedremo, intanto facciamolo recuperare dall’infortunio. È un giocatore che ha la possibilità di ricoprire più ruoli, per sua fortuna e per fortuna dell’Italia. Ci siamo sentiti all’inizio, poi si è sentito meglio. L’aspetto positivo della strada che abbiamo intrapreso è quello di essere una squadra propositiva, votata all’attacco. Col tempo magari arriveranno altri giocatori dall’Under 21”.

Mancini: “Ci manca qualcuno dietro la punta”

“Il terzino il ruolo in cui siamo più carenti? Non credo, forse ci sono dei giocatori che dovrebbero giocare di più nelle proprie squadre. Siamo messi abbastanza bene in tutti i reparti. Se proprio dobbiamo cercare un ruolo, bisogna trovare qualcuno dietro a Immobile e Belotti”.

Mancini: “Balotelli deve far di più”

“Balotelli? Per le qualità che aveva e che ha è uno dei migliori centravanti in assoluto. Dopo non basta solo quello, dovrebbe cercare di far di più. Anche quest’anno a Brescia non ha fatto tanto e lui lo sa benissimo. Bisogna ritrovare il Mario degli Europei e del Manchester City, non è un giocatore vecchio. Le porte sono aperte per tutti. Useremo la Nations League per arrivare alla fase finale”.

Mancini e il retroscena su Zola

“Nella vita quando si è giovani si fanno errori - ha continuato Mancini a proposito di un vecchio episodio legato alla fine della sua esperienza in azzurro per una sostituzione non gradita con Zola -. Spero che non capiti mai a un giocatore di non rinunciare alla Nazionale. La bellezza di ogni allenatore è che ha le sue idee. Chi preferisco adesso? Mi diverte molto la Nazionale italiana…”.

Mancini: “Il nostro centrocampo è versatile”

“I nostri centrocampisti son tutti giocatori versatili, possono fare qualsiasi cosa. Sanno verticalizzare e accettano il palleggio corto. Fisicamente non siamo dei giganti, ma il calcio si gioca con i piedi. Ne abbiamo tanti e tutti bravi. Castrovilli si è affacciato da poco e sta facendo benissimo, così tutti gli altri. Lo stesso Verratti può benissimo giocare come centrocampista offensivo. Barella, Sensi, Pellegrini…possono fare tutti i ruoli”.

Mancini: “Sono felice in Nazionale”

“Futuro? Sono felice in Nazionale. Cercheremo di fare bene in Nations League, agli Europei e ai Mondiali. Dopo i Mondiali vedremo cosa accadrà. La nostra Nazionale può competere con le migliori, io spero di essere il ct che tornerà a vincere l’Europeo dopo quello del ’68”.

Mancini: “De Rossi? In futuro…”

“Credo che tutti gli allenatori si preoccupino anche degli avversari, poi credo che ogni squadra debba avere il proprio gioco e il proprio sistema. È chiaro che bisogna fare attenzione a tutte le situazioni in campo e a volte bisogna adeguarsi. De Rossi? Con Daniele ho parlato prima dell’esperienza al Boca, c’era questa possibilità. In futuro non si sa mai, tutto è possibile”.

Mancini: “Esposito mi piace”

“Zaniolo? Non credo possa essere il numero 9, speriamo che Kean possa giocare e migliorare. Poi aspettiamo anche i più giovani. La speranza è di trovarne altri con caratteristiche diverse. Esposito mi piace, ha già giocato in Champions. Deve fare esperienza. Più ne abbiamo, meglio è. La duttilità è una risorsa. In questo senso abbiamo quattro-cinque giocatori come Chiesa, Sensi, Bernardeschi o Florenzi”.

Mancini: “Gravina? Gesto bellissimo”

"Il presidente Gravina ha fatto una cosa bellissima: cedere Coverciano per quello che sta succedendo è stato un gesto molto bello che avvicina ancor più la Nazionale agli sportivi e anche ai non sportivi, perché in questo momento tante persone hanno bisogno. Se si può fare qualcosa di buono bisogna farlo".

