BARCELLONA NEL CAOS - “COME FACCIO IL TIQUI-TACA CON QUESTI GIOCATORI?” – "RAMBO" KOEMAN SBROCCA DOPO L’ENNESIMO RISULTATO NEGATIVO E LE CRITICHE SULLA MANCANZA DI GIOCO DEI “BLAUGRANA” – IL TECNICO OLANDESE POTREBBE LASCIARE IL CLUB, VISTI I RAPPORTI AI MINIMI TERMINI CON IL PRESIDENTE LAPORTA, MA UN ESONERO POTREBBE COSTARE TROPPO PER IL BARCA – TRA I VARI SUCCESSORI SPUNTA IL NOME DI ANDREA PIRLO, MA IL FAVORITO RESTA XAVI…

RONALD KOEMAN

DA www.ilnapolista.it

Ronald Koeman è sempre più sulla difensiva, scrivono i giornali spagnoli giocando sul concetto di difesa, retorica e tattica. Perché il tecnico del Barcellona sulla graticola non deve solo difendersi dalla pressione dell’ambiente e di un presidente che non lo vuole più (ma che non ha i soldi per esonerarlo), gli tocca continuare a rispondere della mancanza di gioco.

koeman

A Barcellona giocare male è un sacrilegio, quasi quanto perdere. I media accostano persino Pirlo alla sua panchina. Quando è troppo è troppo.

E allora lui sbotta. “Questo Barça non è quello di otto anni fa”, dice. “Se vedete la lista dei convocati, che cosa dovrei fare? Il tiqui taca quando non c’è spazio? Se è una partita complicata, e non abbiamo giocatori che possono andare uno contro uno o in velocità… Basta, non dico altro, sembra che devo dare spiegazioni su tutto… La gente se ne va scontenta perché non abbiamo vinto, non per l’atteggiamento della squadra”.

laporta koeman 19

Dal suo punto di vista, tutto sarà diverso quando, finalmente, recupererà i pezzi mancanti: “Giochiamo alla maniera del Barça, con un 4-3-3, ma non abbiamo velocità sulla fascia, Coutinho o Demir vanno verso l’interno. Con Ansu Fati e Dembélé ci sarà più profondità, ma in questo momento loro non ci sono. Se non lo capite, mi scuso, la colpa è mia”.

PIRLO KOEMAN

PIRLO TRA I POSSIBILI SUCCESSORI

DA www.ilnapolista.it

E’ solo una voce. E magari resterà tale: Andrea Pirlo sulla panchina del Barcellona. Secondo il giornalista spagnolo Gerard Romero l’ex allenatore della Juventus è su una lista di possibili sostituti di Koeman, sempre più traballante in Catalogna.

PIRLO KOEMAN

Koeman ha un contratto con scadenza giugno 2022, uno stipendio netto di 7.2 milioni, e un rapporto ormai ai minimi termini con Laporta. Il quale presidente non ha però i soldi per esonerarlo. Aspetta insomma che i risultati lo facciano per lui. Lo vorrebbe cacciare per sfinimento.

Pirlo spunta da una lista che vedrebbe come primo nome Xavi. Ma i suoi “sponsor” interni al club non vorrebbero bruciarlo in un momento così delicato. Ed ecco allora il nome di Pirlo.

laporta koeman PIRLO KOEMAN PIRLO KOEMAN

laporta koeman 29 koeman