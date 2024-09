IL BARCELLONA FA UN REGALO ALLA JUVENTUS - I CATALANI, DOPO L'INFORTUNIO AL GINOCCHIO DEL PORTIERE MARC ANDRÉ TER STEGEN, HANNO CONVINTO L'EX BIANCONERO WOIJCIECH SZCZESNY A CAMBIARE IDEA SUL RITIRO E A FIRMARE UN CONTRATTO CON I BLAUGRANA - LA DECISIONE FA SORRIDERE LA VECCHIA SIGNORA, CHE RISPARMIERÀ 2 MILIONI DI EURO GRAZIE A UNA CLAUSOLA, FIRMATA AL MOMENTO DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DEL POLACCO, CHE…

L'ennesimo e purtroppo serio infortunio subito da Marc André ter Stegen in casa Barcellona ha riaperto il casting per l'aggiunta di un primo portiere in rosa […], il club catalano è riuscito a convincere l'ex portiere della Juventus, Wojciech Szczesny a cambiare idea sul ritiro e sull'addio già dato al calcio. Una scelta […] che farà sorridere anche la Juventus

LA BUONUSCITA

La società bianconera, infatti, se tutto andrà in porto fra il numero 1 polacco e il Barcellona, potrà depennare dalla voce delle uscite a bilancio oltre 2 milioni di euro. Lo scorso 14 agosto, quando fu messa nero su bianco la risoluzione del suo contratto in scadenza al 30 giugno 2025 e che all'epoca valeva ancora 6 milioni di euro netti, 12 al lordo, le parti trovarono l'accordo per una buonuscita da 4 milioni di euro..

LA CLAUSOLA

[…] Perché quindi la Juventus oggi può sorridere? Perché proprio in quell'accordo, riporta Tuttosport, fu inserita anche una clausola aggiuntiva in cui, se il portiere fosse riuscito a trovare una nuova squadra a parametro zero (non aveva ancora annunciato il ritiro e si parlava di Monza) la buonuscita si sarebbe dimezzata. E quindi, con la firma con il Barcellona, La Juventus verserà a Szczesny soltanto 2 dei 4 milioni concordati.

