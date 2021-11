BARTOLETTI RANDELLA INFANTINO: "È STUPIDO AFFIDARE A UN SORTEGGIO 'CIECO' UNA BUONA QUOTA DELLE POSSIBILITÀ DI PARTECIPAZIONE A UN CAMPIONATO DEL MONDO. SAREBBE BASTATA UN'INTELLIGENTE APPLICAZIONE DEL RANKING (E LA CONSEGUENTE COSTITUZIONE DI TESTE DI SERIE) E GLI ARABI NON SAREBBERO STATI MESSI IN CONDIZIONI DI PRIVARSI, GRAZIE AI LORO OTTUSI COMPLICI DELLA FIFA, O DELLA NAZIONALE CAMPIONE D'EUROPA O DI CRISTIANO RONALDO" – E MANCINI…

Siamo sempre fiduciosi e positivi. La Macedonia ha fatto un buon gruppo di qualificazione, dovremo fare una grande partita. Poi vedremo cosa accadrà in finale.#Qatar2022 #WorldCupDraw #Azzurri — Roberto Mancini (@robymancio) November 26, 2021

Buon compleanno Roberto! Da parte di un amico che ti ha sempre stimato profondamente, come uomo e come professionista. Accanto alla torta con le candeline non hai davvero trovato il regalo di un sorteggio favorevole per la qualificazione ai Mondiali. Ma hai dimostrato di saper compiere imprese molto più difficili di quella che ti si prospetta. Vincere un Campionato Europeo, per esempio: cosa che in molti pretenderebbero di dimenticare! La Nazionale era e resta nelle mani migliori!

PS: È davvero stupido affidare a un sorteggio "cieco" una buona quota delle possibilità di partecipazione a un Campionato del Mondo. Sarebbe bastata un'intelligente applicazione del ranking (e la conseguente costituzione di teste di serie) e gli arabi non sarebbero stati messi in condizioni di privarsi - grazie ai loro ottusi complici della Fifa - o della nazionale campione d'Europa o di una delle stelle più attese e cioè Cristiano Ronaldo.

