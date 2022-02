3 feb 2022 08:34

BASIC INSTINCT – LAZIO SENZA PACE: DOPO LE POLEMICHE TRA SARRI E LA SOCIETA’ PER IL MERCATO INVERNALE, PAURA PER TOMA BASIC: MINACCIATO CON UNA PISTOLA E RAPINATO DA ALCUNI MALVIVENTI IN ZONA PARIOLI MENTRE STAVA ANDANDO A PRANZO CON LA SQUADRA. GLI È STATO RUBATO UN ROLEX D'ORO - IL FATTACCIO RICORDA I FURTI AVVENUTI AD ALTRI DUE CALCIATORI COME EL SHAARAWY E CRISTANTE DELLA ROMA…