BATI...E RIBATTI - GABRIEL OMAR BATISTUTA COMPIE 54 ANNI: LO SCUDETTO SFIORATO A FIRENZE, QUELLO VINTO CON LA ROMA E I PROBLEMI FISICI DOPO IL RITIRO ("CHIESI AL DOTTORE DI AMPUTARMI LE GAMBE") - AI TEMPI DELLA FIORENTINA GIRAVA LA VOCE CHE AVESSE UNA RELAZIONE CON SABRINA FERILLI E CHE APPROFITTASSE DI OGNI OCCASIONE PER ANDARE A ROMA PER INCONTRARLA - LA STATUA DORATA ALL'ARTEMIO FRANCHI (POI DISTRUTTA) E LE ORIGINI DELL'ESULTANZA CON LA MITRAGLIATRICE… - VIDEO

gabriel batistuta foto di bacco( (4)

Estratto dell'articolo di Pierfrancesco Catucci per www.corriere.it

[…] Gabriel Omar Batistuta compie 54 anni. […].

[…]

Nel cuore di Firenze e dei fiorentini

Arrivato in Italia nel 1991, a Firenze fu accolto con iniziale scetticismo. Ci resterà fino al 2000, vincerà una Coppa Italia e una Supercoppa, segnerà 205 gol tra campionato e coppe e lascerà un segno indelebile tra i tifosi. […] Scudetto solo sfiorato nella stagione 1998-1999 […]

l gossip con Sabrina Ferilli e l’esultanza «Irina te amo»

«[…] Ho sentito dire che ho l’amante, che mia moglie mi ha sbattuto fuori di casa. Quante bugie… Pretendo rispetto da Firenze». Correva l’anno 1996, Batistuta stava vivendo una stagione complicata che aveva incrinato anche il rapporto con la città[…]: in città c’era chi giurava che avesse una relazione con Sabrina Ferilli e che approfittasse di ogni occasione per andare a Roma per incontrarla. Voci fuori controllo che gli fecero perdere la pazienza. […]

batistuta 3

Lo scudetto a Roma e la «discussione» con Montella per la 9

Lo scudetto lo regalerà alla Roma. Nel 2000 Franco Sensi lo portò nella capitale per 70 miliardi di lire e la sua prima stagione in giallorosso fu esaltante, soprattutto nel girone d’andata: 20 gol in campionato con la maglia numero 18 (la «sua» 9 era di Montella che, nonostante una lunga trattativa, non volle cedergliela). […] Qualche problema fisico lo condizionò anche nelle stagioni successive, tanto che nel 2003 Sensi lo mandò in prestito all’Inter (ci resterà sei mesi) e qualche anno più tardi ricordò «di aver dato una fregatura» ai nerazzurri.

batistuta

L’esultanza con la mitragliatrice

L’iconica esultanza con la mitragliatrice nacque a Firenze anche per merito del fisioterapista dell’epoca Luciano Dati con cui Batigol aveva legato molto, […]«Quando fai gol, mi spari» gli disse il fisioterapista a inizio stagione. Batigol non se lo fece ripetere due volte e a Vicenza, il 20 settembre 1998, esultò mimando il gesto di una mitragliatrice all’indirizzo dell’amico. […]

I problemi di salute

batistuta

Nel 2006 (dopo due stagioni a Doha) lasciò il calcio. Gli anni successivi furono molto complicati: l’intensa attività agonistica gli aveva usurato le cartilagini e i tendini delle caviglie, provocandogli forti dolori, tanto che — come raccontò in un’intervista agli argentini di Tyc Sports — chiese addirittura al suo medico di amputargli le gambe. Spiegò che era così frustrato da non avere la forza di alzarsi dal letto e non riusciva a camminare. Dopo alcuni interventi chirurgici e una lunga terapia, riuscì a superare il problema. […]

La statua dorata

«Guerriero mai domo, duro nella lotta, leale nell’animo» erano le parole incise sotto la statua in cartapesta che il 5 novembre 1995 gli artigiani del Carnevale di Viareggio realizzarono per lui su commissione del Collettivo (uno dei gruppi organizzati del tifo viola). […] Piazzata allo stadio Franchi, nel 2000 (l’anno del trasferimento alla Roma) fu dilaniata pezzo per pezzo.

batistuta 1 verdone batistuta batistuta VITTORIO CECCHI GORI BATISTUTA verdone batistuta batistuta batistuta batistuta batistuta batistuta batistuta batistuta batistuta