IL BAYERN HA UN PROBLEMA CON I GIOCATORI “NEIN-VAX” – QUESTA SERA NEL MATCH CONTRO L’AUGUSTA, I CAMPIONI DI GERMANIA AVRANNO 4 GIOCATORI ASSENTI PERCHÉ NON VACCINATI: SI TRATTA DI GNABRY, KIMMICH, MUSIALA E CHOUPO-MOTING - NELLO STATO DELLA BAVIERA, DOVE SIA LA CITTÀ DI AUGUSTA SIA QUELLA DI MONACO RISIEDONO, È PROIBITO ALLE PERSONE NON VACCINATE DI SOGGIORNARE NEGLI HOTEL O DI SEDERSI AL RISTORANTE E QUINDI I GIOCATORI NON POTREBBERO ACCEDERE AL RITIRO PRIMA DELLA PARTITA

joshua kimmich 3

Roberto Balestracci per “Libero quotidiano”

La quarta ondata del Covid è arrivata e l'Europa, sport compresi, potrebbe ricadere nell'incubo. Il Bayern Monaco, impegnato questa sera in Bundesliga contro l'Augusta (ore 20.30) avrà infatti fuori sei giocatori. I due difensori centrali Sule e Stanisic sono risultati positivi al Covid 19 ma, oltre loro, c'è un altro grosso problema, forse il principale di questa nuova ondata, quello che riguarda Gnabry, Kimmich, Musiala e Choupo-Moting.

jamal musiala 2

I positivi hanno preso il Covid in ritiro rispettivamente con Germania e Croazia in questa sosta delle nazionali ma, tornando al vero problema, si capisce come sia molto più serio. Nello stato della Baviera, infatti, dove sia la città di Augusta sia quella di Monaco risiedono, è proibito alle persone non vaccinate di soggiornare negli hotel o di sedersi al ristorante. Ecco spiegato perché Nagelsmann, stasera, non avrà Gnabry, Kimmich, Musiala e Choupo-Moting.

serge gnabry 4

Una mezza follia da parte dei quattro bavaresi che, nonostante la situazione in Germania per il Covid sia disastrosa, come la stessa cancelliera Merkel ha affermato, si ostinano a non vaccinarsi. In generale però, in Europa, la situazione sta tornando ad essere quella che per un anno e mezzo ha accompagnato tutti gli sport. In Olanda vige un lockdown totale con la chiusura di negozi e impianti sportivi per tre settimane con gli oranje che martedì hanno giocato contro la Norvegia a porte chiuse.

Il Belgio è pronto anch' esso a ricorrere a un nuovo lockdown e anche la Svezia ha deciso di mettere l'obbligo del Green Pass per gli eventi con più di cento persone presenti. L'Italia, riabbracciati i tifosi al 75% all'aperto e al 60% al chiuso, al momento non ha ancora affrontato questa questione ma se i contagi dovessero ancora salire (ieri altri 10638 nuovi casi) la soluzione potrebbe essere quella adottata in Austria prima e ora anche in Germania, ovvero quella denominata 2G.

choupo moting 3

Le due G stanno per "geimpft" (vaccinato) e "genesen" (guarito). Solo chi appartiene a queste categorie, dunque, ottiene il pass per svolgere qualsiasi attività che vada dal ristorante allo stadio. Un provvedimento che in Italia potrebbe prendere forma nel caso le regioni ripiombassero in zona gialla o in zona arancione. E che potrebbe caratterizzare i Mondiali di Qatar 2022: gli organizzatori da tempo stanno pensando di far patecipare solo i calciatori vaccinati.

