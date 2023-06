IL BAYERN HA QUALCOSA IN SERBO – LA SQUADRA TEDESCA PREPARA L’OFFERTA PER SFILARE DUSAN VLAHOVIC ALLA JUVENTUS: 60 MILIONI. I BIANCONERI HANNO FISSATO L’ASTICELLA A 80, MA L’AFFARE SI PUÒ FARE. NEL FRATTEMPO, C’È ANCHE DA DECIDERE IL FUTURO DI ALLEGRI: L’ALLENATORE HA ALTRI DUE ANNI DI CONTRATTO E UN DIVORZIO È IMPROBABILE SENZA UNA RISOLUZIONE CONSENSUALE…

Estratto dell’articolo di Massimiliano Nerozzi per www.corriere.it

DUSAN VLAHOVIC

Arrivato alla Signora come un cavaliere Jedi, Dusan Vlahovic potrebbe già lasciarla senza avere reso quel che la (sua) Forza prometteva, o faceva intravedere: dalla Fiorentina (49 gol in 108 presenze) alla Juve (23 in 63) è calata la magia di un centravanti che, in quel sorprendente gennaio 2022, smuoveva paragoni da All star game (tra Batistuta e Trezeguet). Subito scoppiettante — fece centro nell’esordio di campionato e Champions — è finito inghiottito dal lato oscuro di una stagione sempre più cupa.

Come sempre succede in questi casi, le colpe del singolo si mischiano con i peccati della squadra: […] Si deduce che gli ingranaggi predisposti da Vincenzo Italiano alla Viola ne fornissero di più, o di miglior qualità, rispetto al mood assecondato da Massimiliano Allegri.

dusan vlahovic e max allegri 1

Hanno fatto il resto alcuni confronti con l’allenatore bianconero, anche a volume alto. Del resto, già durante lo shopping invernale, alle orecchie del suo agente, Darko Ristic, erano arrivate proposte dalla Premier (Chelsea, United, Arsenal). Ha lasciato correre, intuendo che l’estate avrebbe potuto portare un’offerta più adatta, tecnicamente anche. Come quella del Bayern, che a metà stagione non era pronto a stravolgere i piani, mentre ora può ripianificare, seguendo le indicazioni di Thomas Tuchel.

Davanti al no di Harry Kane, […] il Gran casato di Baviera ha pronta la busta per Vlahovic: 60 milioni di euro (bonus compresi), e quindi molto distante dagli 80 chiesti dalla Juve. L’impressione però, come già fu con De Ligt, è che l’affare si possa fare. A meno che dall’Inghilterra […] non arrivi una proposta fuori mercato.

dusan vlahovic e max allegri 2

[…] Madama deve […] decidere cosa fare con Allegri, forte di altri 2 anni di (oneroso) contratto: s’annunciano decisive, già la prossima settimana, le chiacchierate con il club e la proprietà. Detto che il capo dell’area sportiva, Francesco Calvo, ha un piano B, il divorzio resta improbabile senza una risoluzione consensuale. Dovrà essere la settimana buona anche per l’arrivo del nuovo d.s.: da Cristiano (Ronaldo) a Cristiano (Giuntoli), di questi tempi, saper segnare conta meno di saper scegliere, la squadra che verrà.

juve siviglia vlahovic juve vlahovic DUSAN VLAHOVIC