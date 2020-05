16 mag 2020 13:13

BEBE’ IN ARRIVO PER GIORGIA PALMAS E FILIPPO MAGNINI - L'ANNUNCIO E LA FOTO DEL PANCIONE: “IL CUORE BATTE FORTE E TUTTO È COME ILLUMINATO DA UNA LUCE NUOVA” - AL SETTIMO CIELO ANCHE IL FUTURO PAPÀ. "NON HO PAROLE PER DESCRIVERE L’ATTIMO IN CUI HO APPRESO CHE SAREI DIVENTATO PADRE", SCRIVE LO SPORTIVO ASSOLTO DALLE ACCUSE DI DOPING - I DUE DOVEVANO SPOSARSI IL 28 MARZO 2020, MA SONO STATI COSTRETTI A RIMANDARE TUTTO A CAUSA DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS...