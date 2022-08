1. SHAKIRA E NADAL "HANNO AVUTO UNA STORIA D'AMORE CLANDESTINA"

Da www.repubblica.it

shakira e rafa nadal nella videoclip di gipsy 3

Shakira ama lo sport, o almeno gli sportivi. Dopo il lungo matrimonio con Piqué, ora arriva la rivelazione di una presunta relazione tra la popstar e il tennista Rafael Nadal, che risalirebbe al 2009 e che è stata raccontata dal paparazzo spagnolo Jordi Martin.

All'epoca la cantante non conosceva ancora Gerard Piqué mentre Nadal risultava già legato all'attuale moglie Mery Perellò conosciuta sui banchi di scuola nel 2005 e sposata poi nel 2019.

shakira e rafa nadal nella videoclip di gipsy 2

Il colpo di fulmine sarebbe secondo quanto racconta América Noticias Noon scattato quando la popstar colombiana ha scelto il tennista spagnolo come protagonista del suo videoclip, Gipsy. Al momento nessun commento ufficiale da parte degli interessati.

Le relazioni di Shakira sono stati al centro dei gossip per mesi quando si è parlato dei tradimenti del calciatore Piquè nei confronti della compagna e madre dei suoi figli. Tradimenti che sono stati alla base della separazione di una delle coppie più glamour del mondo spettacolo e dello sport.

2. NADAL, LA MOGLIE RICOVERATA: PROBLEMI CON LA GRAVIDANZA

rafa nadal maria francisca perello 1

Da www.corrieredellosport.it

Mery Perellò, la moglie di Rafael Nadal, è stata ricoverata in ospedale, a Palma. La donna, 34 anni, è in dolce attesa: il parto è previsto per ottobre ma la gravidanza non sta procedendo nel migliore dei modi. Come si legge sulla stampa spagnola, i medici hanno consigliato alla signora Nadal di trascorrere qualche giorno sotto osservazione per precauzione e per evitare ulteriori complicazioni.

La moglie di Nadal in ospedale

rafa nadal maria francisca perello 3

Mery, che si occupa della Rafa Nadal Foundation, potrebbe essere sottoposta ad un piccolo intervento nelle prossime ore. In ospedale con la Perellò ci sono i suoi famigliari e la cognata Maribel Nadal. Il tennista è invece negli Stati Uniti, impegnato con gli US Open, ma è in costante contatto con la moglie. Nadal e Mery si sono sposati nel 2019 dopo 15 anni insieme e in autunno nascerà il loro primogenito.

shakira e rafa nadal nella videoclip di gipsy 5 shakira e rafa nadal nella videoclip di gipsy 1

shakira e rafa nadal nella videoclip di gipsy 7 rafa nadal maria francisca perello 2 shakira e rafa nadal nella videoclip di gipsy 4 shakira e rafa nadal nella videoclip di gipsy 6 rafa nadal shakira