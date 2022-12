13 dic 2022 19:54

BELLA LA COPPA, MA I SOLDI ANCOR DI PIÙ! – IL MONTEPREMI FISSATO DALLA FIFA PER I MONDIALI DI CALCIO IN QATAR È DI 440 MILIONI DI EURO, IL PIÙ RICCO DI SEMPRE, PIÙ ALTO DEL 20% RISPETTO ALL'EDIZIONE RUSSA – LA NAZIONALE CHE SI AGGIUDICHERÀ LA COPPA DEL MONDO, OLTRE ALLA GLORIA, RICEVERA’ 40 MILIONI. CHI SARÀ SCONFITTO IN FINALE INCASSERÀ 28 MILIONI, MENTRE PER CHI ARRIVERA’ TERZO SONO PRONTI 25 MILIONI