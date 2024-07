30 lug 2024 09:21

BENEDETTA PILATO, QUARTA PER UN SOLO CENTESIMO NEI 100 RANA ALLE OLIMPIADI, PIANGE "DI GIOIA" AI MICROFONI RAI: "SONO TROPPO CONTENTA, È STATO IL GIORNO PIÙ BELLO DELLA MIA VITA, UN ANNO FA IO NON ERO NEANCHE IN GRADO DI FARLA QUESTA GARA” – L’EX SCHERMITRICE ELISA DI FRANCISCA LA INFILZA: “IO NON C’HO CAPITO NIENTE, NON MI FATE PARLARE, NON SO NEANCHE SE CI E’ O CI FA…E' RIMASTA MALE, NON E’ POSSIBILE CHE DICA DI ESSERE CONTENTA…” - VIDEO