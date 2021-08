26 ago 2021 13:53

BENEDETTA E L’OLIMPIADE MALEDETTA – BENNY PILATO DOPO IL FLOP DI TOKYO TORNA A PARLARE: “NON È STATA UNA TRAGEDIA, E PURTROPPO VIENE DESCRITTA COME SE LO FOSSE. NESSUNO HA CAPITO QUESTA MIA SERENITÀ. IO STO BENISSIMO. LA DELUSIONE OLIMPICA L’HO METABOLIZZATA GIÀ 2 MINUTI DOPO LA GARA...” – LA STILETTATA PER LA MANCATA PRESENZA DEL SUO TECNICO VITO D’ONGHIA: “NON SEMPRE È POSSIBILE AVERLO VICINO, NON PER PROBLEMI NOSTRI” – E SULL’EREDITA’ DELLA PELLEGRINI…