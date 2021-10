2 ott 2021 19:15

BENTLEY MA NON BENISSIMO – ANCHE CRISTIANO RONALDO È RIMASTO SENZA BENZINA A CAUSA DELLA CRISI DEL CARBURANTE CHE DA GIORNI HA COLPITO IL REGNO UNITO: DUE AUTO DEL CALCIATORE SONO RIMASTE PER SETTE ORE IN FILA, IN ATTESA DI POTER FARE RIFORNIMENTO IN UNA STAZIONE DI SERVIZIO A WILMSLOW, NELLA CONTEA DEL CHESHIRE. OVVIAMENTE NON C’ERA LUI AL VOLANTE, MA DUE GUARDIE DEL CORPO. QUANDO È STATO IL LORO TURNO, È ARRIVATA UN’ALTRA BEFFA…