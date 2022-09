BENVENUTI AL BAR MARIO! - L'AVVENTURA SVIZZERA DI MARIO BALOTELLI AL SION COMINCIA MALE: L'ATTACCANTE È STATO RIPRESO MENTRE BARCOLLA FUORI DA UN BAR DI LOSANNA E VIENE SORRETTO DA UNA SIGNORINA E UN'ALTRA PERSONA CHE LO PORTANO VIA - "SUPERMARIO" NON SI SAREBBE PIÙ VISTO IN ALLENAMENTO CON LA SQUADRA DI TRAMEZZANI, NONOSTANTE SIA ARRIVATO DA POCO PIÙ DI DUE SETTIMANE… - VIDEO

? Mario Balotelli ne donne plus de nouvelles à son club du FC Sion ! L’italien a disparu depuis la diffusion d’une vidéo où on le voit rentrer d’une soirée arrosée avec une femme, le week-end dernier à Lausanne. Il est cependant actif sur Instagram.pic.twitter.com/9npUydz2uU — Instant Foot ? (@lnstantFoot) September 16, 2022

Da www.corrieredellosport.it

mario balotelli ubriaco fuori da un locale di losanna

Ci risiamo, Balotelli finisce di nuovo in copertina ma non per le sue qualità di calciatore. Oggi al Sion, Mario torna a far parlare di sé per i comportamenti sopra le righe tenuti fuori dal campo: nel video postato da "Actu Foot" è ripreso mentre barcolla fuori da un bar di Losanna, in Svizzera, e viene sorretto da due persone che lo portano via.

Il filmato presto è diventato virale sui social e sul web. Da quanto scrive Actu Foot, l'ex Milan non si sarebbe più visto in allenamento con la squadra di Tramezzani. La sua avventura con il Sion, iniziata il 31 agosto scorso, non è cominciata col piede giusto.

