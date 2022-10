BENVENUTO A ROMA – RUBATA L’AUTO DEL CENTROCAMPISTA GIALLOROSSO MADY CAMARA – IL CALCIATORE AVEVA PARCHEGGIATO LA MACCHINA ALL’EUR, DOPO UN'ORA NON L'HA RITROVATA PIÙ - CAMARA HA GIÀ SPORTO DENUNCIA – NELLO SCORSO FEBBRAIO AL LAZIALE BASIC ERA ANDATA PEGGIO: AVEVA SUBITO UNA RAPINA A MANO ARMATA AI PARIOLI - A TORINO INVECE TENTATIVO DI FURTO IN CASA DI MARIA...

Da gazzetta.it

Dopo il tentativo di furto in casa Di Maria accaduto ieri sera a Torino, nella giornata di oggi c'è stata un'altra disavventura per un giocatore di Serie A. Questa volta a Roma, con protagonista Mady Camara a cui hanno rubato l'auto al quartiere Eur, dove il centrocampista giallorosso aveva parcheggiato la macchina per circa un'ora.

Al suo ritorno la sorpresa: l'auto era scomparsa. Da qui nasce la decisione di andare, insieme al suo interprete personale, al Commissariato più vicino della zona per sporgere denuncia.

CAMARA ARRIVA A ROMA

Il centrocampista è arrivato a Roma negli ultimi giorni di agosto. I giallorossi sono dovuti intervenire sul mercato, dopo l'la rottura della tibia di Wijnaldum che lo farà ritornare sui campi nel 2023. In Serie A, Camara ha collezionato solo 19' in maglia giallorossa mentre in Europa League sono 51.

