Il suo Monza viaggia a gonfie vele. Cinque successi su cinque partite nel Girone A di Serie C, primo posto in classifica e "derby" contro il Lecco vinto in scioltezza 3-0. Tutto bene? Fino a un certo punto, perché il cuore di Silvio Berlusconi batte sempre un po' per il Milan. E dopo il k.o. nel derby (quello vero) contro l'Inter, non c'è troppo da stare allegri. "Non sono riuscito a vederlo in tv, il gioco dei rossoneri mi ha molto deluso", ha detto l'ex premier a Calciomercato.com, come riportato anche dalle agenzie di stampa.

L'ex presidente del Milan vorrebbe parlare solo del Monza ("Siamo da record, mai questa squadra aveva iniziato così bene una stagione"), ma alla fine le parole si colorano di rossonero. "Io ho consigliato Giampaolo al Milan? No, io no, l'ha consigliato lui (ridendo indica Galliani, ndr). La colpa è sua. No, in realtà non l'abbiamo consigliato né io né lui.

L'ha scelto il Milan e appariva a tutti un ottimo allenatore. Non lo conosco, non posso dare nessun giudizio su di lui". Chi invece Berlusconi ha fatto in tempo a conoscere e apprezzare è Suso: "È un grande campione, deve giocare da seconda punta o dietro le due punte, ma devono metterlo nelle condizioni di ricevere palla, cosa che finora non si è verificata".

Meno tenera l'analisi sul lavoro di Zvone Boban e Paolo Maldini da dirigenti del Milan. "Passiamo alla prossima domanda… Dico solo che da giocatori li ho tifati".

