Estratto dell'articolo di Stefano Semeraro per www.lastampa.it

Impressionante Matteo Berrettini: sulla terra di Gstaad in semifinale serve l’89 per cento di prime palle, vincendo il 92 di punti (20 su 21 nel primo set) e chiudendo 7-6 7-5 contro la testa di serie numero 1 del torneo, il numero 12 Atp (ex n.3) e campione in carica di Monte Carlo, Stefanos Tsitsipas, ed è per la terza volta in finale - su tre partecipazioni! - nell’Atp 250 svizzero. E’ la quindicesima finale in carriera per Matteo, che da oggi è virtualmente numero 58 atp.

Domani incontrerà, da netto favorito, il qualificato francese Quentin Halys, che a 27 anni arriva alla sua prima finale Atp in carriera.

[…] Contro Halys, 27 anni, numero 192 Atp, grande sopresa del torneo che in semifinale ha eliminato il tedesco Struff (6-3 7-6), c’è un solo lontanissimo precedente, nel 2015 in un Futures in toscana, vinto 6-3 7-6 dal francese. «Me lo ricordo bene quel match», dice Matteo. […] ad essere in finale ogni settimana su qualsiasi superficie.

