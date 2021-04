BERRETTINI NON MOLLA UN...KARATSEV! IL TENNISTA ROMANO VINCE IL TORNEO DI BELGRADO BATTENDO IN TRE SET (6-1; 3-6; 7-6) IL RUSSO KARATSEV, GIUSTIZIERE DI DJOKOVIC: E’ IL QUARTO SUCCESSO IN CARRIERA PER L’AZZURRO CHE CONSOLIDA LA POSIZIONE NUMERO 10 NELLA CLASSIFICA ATP - SINNER SALE AL N.18 - "BRACCIO D'ORO" BERTOLUCCI: "UN PLAUSO A BERRETTINI CHE DI FORZA SPEGNE LE VELLEITA' DELL'AVVERSARIO..." - VIDEO

De esta manera, Matteo Berrettini ?? se consagraba campeón en Belgrado ?#SerbiaOpen2021 pic.twitter.com/1fZFsSuGoI — Tenis Central (@Tenis_Central) April 25, 2021

Un plauso a Berrettini che di forza spegne le velleità dell’avversario e torna ad alzare un trofeo — paolo bertolucci (@paolobertolucci) April 25, 2021

DA fanpage.it

matteo berrettini

Matteo Berrettini ha vinto il torneo ATP 250 di Belgrado, l'italiano ha sconfitto in tre set il russo Karatsev. Quarto titolo in carriera per il numero 10 del mondo che ha vinto in modo autoritario, ha battuto un avversario in grande forma e da campione si è imposto al tie-break del set decisivo con i lputneggio di 6-1 3-6 7-6.

matteo berrettini

Berrettini parte molto meglio, nonostante abbia finito di giocare la sua semifinale con Daniel quasi a mezzanotte sabato il romano è più fresco rispetto a Karatsev che è stato in campo più di tre ore per battere il numero uno del mondo Djokovic. Break in avvio e secondo servizio strappato nel sesto game, 6-1 in una ventina di minuti. Meglio era impossibile. Karaatsev però è uno dei giocatori più caldi, e con Sinner è anche il più sorprendente, del 2021 e figurarsi se era pronto a mettere in remi in barca. Il russo non molla, strappa il servizio all'italiano nel secondo gioco e pur faticando spesso nei suoi turni di servizio riesce a conquistare la seconda partita con il punteggio di 6-3. Un set pari e finale che si decide nel terzo e decisivo set.

matteo berrettini sinner

Il set decisivo è molto intenso, entrambi ovviamente vogliono vincere e alzano il livello. Break di Berrettini nel quarto gioco, ma in quello seguente Karatsev recupera e si mette in parità poco dopo. Sul 4-4 il russo va all'attacco, ma viene freddato da uno splendido passante dell'azzurro. Nel decimo gioco Berrettini ci prova si mette due volte avanti di un punto, ma il game è di Karatsev. Il finale è thrilling. Stilisticamente non è la partita più bella, hanno tocco, ma sono anche due ‘picchiatori' ma le emozioni sono tante e il finale più giusto è al tie-break del terzo set.

matteo berrettini berrettini