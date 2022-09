8 set 2022 12:52

BIANCONERI CON I CONTI IN ROSSO – BRUTTE NOTIZIE PER LA JUVENTUS, IL BILANCIO EXOR STIMA UNA PERDITA COMPLESSIVA DA 251 MILIONI – DOPO I 210 MILIONI PERSI NEL 2020-21, UN ALTRO BILANCIO IN PROFONDO ROSSO PER I BIANCONERI - LA TEMPESTA SUI MERCATI AZIONARI PEGGIORA ANCHE I CONTI DI EXOR, CHE DA 27 SETTEMBRE SARÀ QUOTATA SOLTANTO ALLA BORSA DI AMSTERDAM