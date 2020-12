BIASIN TWEET! "L’INTER ANCORA IN CORSA GRAZIE A DUE DELLE INVENZIONI PIU' SIGNIFICATIVE DEL CALCIO RECENTE: LUKAKU E IL VAR" – I NERAZZURRI VINCONO IN CASA DEL BORUSSIA MOENCHENGLADBACH: ORA DOVRANNO BATTERE LO SHAKTHAR IL 9 DICEMBRE A SAN SIRO E SPERARE CHE REAL E TEDESCHI NON PAREGGINO - ROMERO SALVA L'ATALANTA! PER GLI OTTAVI BASTA UN PARI AD AMSTERDAM CONTRO L’AJAX...

#Inter intensa, cattiva il giusto, stra-determinata e ancora in corsa grazie a due delle invenzioni più significative del calcio recente: il #var e #Lukaku.#BorussiaInter — Fabrizio Biasin (@FBiasin) December 1, 2020

Da gazzetta.it

L'Inter tiene viva la speranza Champions vincendo 3-2 al Borussia Park in una partita mozzafiato: ora dovrà battere lo Shakthar il 9 dicembre a San Siro e sperare che Real e tedeschi non pareggino

Nerazzurri in vantaggio grazie a Darmian, complice Sommer, in un primo tempo controllato con maestria. Peccato che nel recupero Plea geli i nerazzurri. Nella ripresa però si scatena Lukaku, autore di una doppietta che sembra decisiva. Ma subito dopo il 3-1 il solito Plea scappa sul filo del fuorigioco e trova l'angolino opposto. Nel finale trova addirittura il 3.3 della beffa, ma al Var emerge il fuorigioco del compagno, che copre la vista ad Handanovic. Gol annullato e speranze ancora vive per la squadra di Conte.

SHAKHTAR-REAL

Da gazzetta.it

Altra partita, altra vittoria. Lo Shakhtar batte ancora il Real Madrid - dopo i tre gol dell'andata - e balza a 7 punti, gli stessi dei Blancos. A Kiev decidono i gol nella ripresa del brasiliano Dentinho (57'), entrato per sostituire l'infortunato Moraes nel primo tempo (25'), e Solomon (82'). Due contropiedi perfetti finalizzati dagli ucraini, che entrano nella ristretta cerchia dei club ad aver battuto i Blancos ai gironi, sia all'andata che al ritorno (nel 2018-2019 ci riuscì anche il Cska Mosca). Secondo gol in Champions per Dentinho. Il Real, senza Sergio Ramos e Marcelo, perde per la seconda volta nel girone dopo le due vittorie contro i nerazzurri.

ROMERO SALVA L'ATALANTA

Da gazzetta.it

Un gol di Romero a 10' dalla fine permette all'Atalanta di rimettere sui giusti binari una qualificazione che si stava facendo molto complicata. Non una buona partita, per gli uomini di Gasperini, colpiti a freddo al 13' da un siluro di Scholz e sostanzialmente incapaci di reagire fino a ripresa inoltrata. Male Muriel, male Zapata, discreto l'impatto di Ilicic, ma a risolverla è il difensore argentino con un colpo di testa imperioso su cross di Hateboer. Complice la sconfitta dell'Ajax con il Liverpool, ora alla Dea basterà un pareggio ad Amsterdam per staccare il biglietto per gli ottavi. Ma ci sarà da lottare, e tanto.

