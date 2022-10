LE BIG RITROVANO LE LORO "ARMI IN PIÙ" PER TENTARE LA RIMONTA IN CAMPIONATO - FEDERICO CHIESA E ROMELU LUKAKU SONO PRONTI AL RIENTRO DOPO I LUNGHI INFORTUNI - L'AZZURRO NON SARÀ CONVOCATO CON L'EMPOLI, MA SABATO È IN PROGRAMMA UN'AMICHEVOLA ALLA CONTINASSA PER FARGLI RIMETTERE MINUTI NELLE GAMBE - "BIG ROM" È TORNATO AD ALLENARSI CON IL GRUPPO SQUADRA E POTREBBE GIÀ PARTIRE DALLA PANCHINA A FIRENZE…

1. CHIESA PRONTO A RIENTRARE INCERTA LA CONVOCAZIONE CON L'EMPOLI, MA SABATO CI SARÀ UN'AMICHEVOLE AD HOC

Antonio Barillà per "la Stampa"

La luce in fondo al tunnel. Dopo nove mesi di oblio e 38 partite saltate, Federico Chiesa "vede" il campo. Difficilmente l'allenatore Massimiliano Allegri lo convocherà domani per l'anticipo di campionato con l'Empoli: sarebbe un'immersione nel clima agonistico propedeutica ai primi ritagli di gioco, ma manca lo step intermedio dei collaudi amichevoli e una partitella ad hoc dovrebbe essere organizzata già sabato coinvolgendo i bianconeri non impiegati allo Stadium.

Dettagli. Un giorno, una settimana, cambia poco. Fino alla sosta mondiale sarà comunque un approccio soft, un ritorno graduale, con l'obiettivo di essere al top alla ripresa nel 2023, dopo un anno esatto di riabilitazione, terapie e sacrifici, ma già questo traguardo - il lavoro in gruppo riconquistato e la convocabilità -, restituiscono il sorriso a Federico e alla Juventus.

Comincia tutto il 9 gennaio all'Olimpico, minuto 32': un contrasto con Christopher Smalling e il crack al ginocchio, l'urlo di dolore e il campo abbandonato, la percezione di un infortunio grave confermata, il giorno dopo, dagli esami strumentali. «Lesione del legamento crociato anteriore»: ancorché prevista, la diagnosi è una mazzata. «Ci vediamo presto» scrive Federico sui social ringraziando per i messaggi di sostegno che fioccano, dal ct Roberto Mancini a semplicissimi tifosi, ma sa bene che la stagione è spezzata e lo avvolge un umanissimo sconforto.

L'intervento chirurgico di ricostruzione viene effettuato il 27 gennaio nella clinica Hochrum di Innsbruck dal professor Christian Fink, che ha già seguito Giorgio Chiellini e Nicolò Zaniolo, presente il dottor Luca Stefanini, responsabile medico bianconero. Il 7 marzo un'immagine incoraggiante: in palestra senza stampelle, primi passi verso il rientro.

«Spero di tornare a inizio settembre» confida lui il 10 giugno all'inaugurazione del Punto Luce, hub educativo realizzato nel quartiere torinese Lucento-Vallette con la partnership Juventus-Save The Children, purtroppo sorgono problemi e i tempi s' allungano: appena forza, il ginocchio si gonfia, colpa di un'infiammazione, a un certo punto si teme un nuovo intervento invece le cure funzionano e il 3 ottobre, vigilia di Juve-Maccabi, eccolo partecipare alla rifinitura per un «parziale e graduale rientro in gruppo».

Da allora, sempre più in linea con i compagni, attraverso allenamenti senza sosta: quando la squadra vola ad Haifa, si aggrega all'Under 17. Adesso ci siamo davvero. Complicata la convocazione con l'Empoli, è pronto il battesimo in un test alla Continassa prima d'un filone di partite (2 di Champions, 4 di campionato) da utilizzare per riabituarsi progressivamente al clima agonistico prima di ricominciare al top dopo la sosta.

Un grande "acquisto" per la Juventus, valore aggiunto in termini di qualità, velocità, dribbling e gol a prescindere dalla collocazione tattica: punta con Vlahovic e Di Maria nel 4-3-3, gemello del serbo nel 3-5-2 con il Fideo esterno oppure ala nel 4-4-2.

2. INTER, LUKAKU DA OGGI IN GRUPPO: VERSO IL RIENTRO CONTRO LA FIORENTINA

Da www.sport.sky.it

Romelu Lukaku potrebbe essere convocato per la trasferta di Firenze che l’Inter giocherà al Franchi sabato alle 20.45. Il centravanti belga ha svolto oggi un lavoro personalizzato propedeutico al rientro in gruppo che avverrà nella giornata di giovedì. Quello di Lukaku sarà comunque un reinserimento graduale: ogni step del suo recupero, compresa l’eventuale convocazione per Firenze, sarà concordato da Inzaghi con staff medico.

LA VOGLIA DI LUKAKU

Il calciatore sta facendo di tutto per rientrare, ma non sarà un recupero forzato e anche domani non farà tutto l’allenamento con la squadra. La sua presenza in campo al Franchi dipende dalle risposte fisiche dello stesso centravanti, ma l’obiettivo resta comunque il match di Champions contro il Viktoria Plzen, che potrebbe regalare ai nerazzurri la qualificazione aritmetica agli ottavi. Romelu Lukaku ha giocato l’ultima partita con l’Inter il 26 agosto, nella sfida dell’Olimpico persa 3-1 contro la Lazio. Il belga, ormai quasi due mesi fa, si è fermato in allenamento per un problema muscolare alla coscia: distrazione dei flessori. Fin qui ha giocato solo tre gare in campionato e nessuna in Champions.

