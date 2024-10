BIN SALMAN PUNTA DAZN? IL FONDO SAUDITA PIF VORREBBE UNA QUOTA DI MINORANZA (10%) DELLA PIATTAFORMA E SAREBBE PRONTA A OFFRIRE UN MILIARDO DI DOLLARI – IL RETROSCENA DI REUTERS: IN CASO DI SUCCESSO DELL’OPERAZIONE, AUMENTEREBBE L’INFLUENZA NEL CALCIO EUROPEO DEI SAUDITI CHE HANNO INVESTITO ANCHE SULLA FORMULA 1 E NEL GOLF. DAZN HA GIÀ PARLATO CON ALMENO TRE FONDI - LE PRESSIONI DI INFANTINO CHE VORREBBE FAR ACQUISIRE A DAZN I DIRITTI SUL MONDIALE PER CLUB

Il fondo saudita Pif vorrebbe acquistare una quota di minoranza, dal valore di 1 miliardo di dollari, di Dazn. A riportare la notizia è l’agenzia Reuters.

Pif, fondo saudita, su Dazn: si punta a una quota di minoranza

In caso di successo, scrive Reuters, un tale accordo potrebbe aumentare l’influenza dei sauditi nel calcio europeo in quanto Dazn trasmette la Serie A italiana, la Liga spagnola, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese. Già il Pif possiede il Newcastle, club di Premier League, e club sauditi come l’Al Nassr, dove gioca Cristiano Ronaldo. La quota acquisita in Dazn sarebbe del 10%, ma non è sicuro che andrà in porto. Dazn ha già parlato con almeno tre fondi d’investimento negli ultimi mesi, partendo da una valutazione di 10-12 miliardi di dollari. Diventerebbe la prima piattaforma di questo calibro ad attrarre un possibile investimento saudita; in particolare, il Pif ha già versato miliardi di dollari in altri sport come la Formula 1 e il golf negli ultimi anni.

Potrebbe arrivare anche un accordo per il Mondiale per club:

Il “Times” denuncia il favoritismo di Infantino nei confronti dell’Arabia Saudita, il Paese che più lo sostiene. Secondo il giornale inglese, i buoni rapporti tra Fifa e Arabia Saudita potrebbero spingere il Paese a finanziare Dazn per fargli comprare i diritti del Mondiale per club.

