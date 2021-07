3 lug 2021 13:12

BLACK HAIR MATTER – IL COMITATO OLIMPICO HA PROIBITO L’USO DEL “SOUL CAP”, UNA CUFFIA STUDIATA PER MANTENERE ASCIUTTI I CAPELLI DEGLI ATLETI DI COLORE PERCHÉ “NON SEGUONO LA FORMA NATURALE DELLA TESTA” – SECONDO ALICE DEARING, LA PRIMA DONNA NERA A RAPPRESENTARE LA GRAN BRETAGNA ALLE PROSSIME OLIMPIADI, MOLTE RAGAZZINE DI ORIGINE AFRICANA LASCIANO IL NUOTO PER VIA DEI CAPELLI PERCHÉ…