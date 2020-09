16 set 2020 16:12

IN BOCA AL VIRUS – CLAMOROSO IN SUDAMERICA: "IL BOCA JUNIORS POTRA’ SCHIERARE CALCIATORI POSITIVI AL COVID NELLA PARTITA DI COPA LIBERTADORES CONTRO IL LIBERTAD DI ASUNCION” - COSI’ UNA SEMPLICE GARA PUÒ TRASFORMARSI IN UN FOCOLAIO: BASTA UNO SPUTO, O ANCHE MENO. MA IL MINISTERO DELLA SALUTE PARAGUAIANO HA DATO IL SUO ASSENSO. BOCA INFURIATO…