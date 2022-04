“IL RINNOVO DI ZANIOLO E’ IN STALLO. PER MOU NON È INDISPENSABILE: E LA JUVE RESTA ALLA FINESTRA” –

Mourinho ha trattato Zaniolo come una bottiglia di champagne: lo ha agitato ben bene per agitare il loro rapporto, poi, quando è arrivato al massimo grado di agitazione, ha tolto il tappo, e la rabbia di Nicolò è esplosa. Come fa un pilota di Formula 1 sul podio con la sua magnum di champagne. Lo scrive, su Repubblica, Matteo Pinci. Ieri Zaniolo ha segnato una tripletta contro il Bodo Glimt. La Roma è in semifinale di Conference League.

“Mourinho ha fatto con Zaniolo quello che farebbe un pilota di Formula Uno sul podio con la sua magnum di champagne: ha agitato il loro rapporto, facendo fermentare la rabbia di Nicolò. Quando poi ha raggiunto il limite, con la panchina contro la Salernitana, ha tolto il tappo. Per godersi le bollicine: ieri, contro il Bodø, Zaniolo è letteralmente esploso”.

Nelle interviste post partita, Zaniolo ha dato ragione al tecnico per non averlo fatto giocare quando non era in forma per farlo.

«Nel derby volevo giocare, non lo nascondo, ma rispetto le scelte del mister, ha avuto ragione lui».

Aveva bisogno di allenarsi con continuità, dopo i due infortuni.

“E lì ha inciso José: lo ha tenuto fuori all’improvviso, nel derby, la partita più importante: sembrava una punizione per la partitaccia contro il Vitesse, ma semplicemente non era in condizione, anche a costo di incrinare il loro rapporto visto che Nicolò faticava ad accettarlo. Ora si è preso il meglio: un’ora da star fino alla sostituzione per crampi. Salutata dall’applauso dell’Olimpico: l’amico ritrovato”.

NICOLÒ PROTAGONISTA, MA PER MOU NON È INDISPENSABILE: E LA JUVE RESTA ALLA FINESTRA

E se fosse la scintilla giusta? La tripletta di Nicolò Zaniolo al Bodo Glimt, d'incanto, spazza via tutti gli interrogativi sorti negli ultimi mesi. E rimette fatalmente il talento giallorosso al centro del mercato. Sì, perché è difficile pensare che questa impresa in Conference League possa cambiare il suo destino in giallorosso (…)

