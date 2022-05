BOTTAS DI CULO – LA FOTO CHIAPPE ALL’ARIA DEL PILOTA DELL'ALFA ROMEO CHE DOPO IL GP DI MIAMI SI E’ REGALATO UNA MINI-VACANZA IN COLORADO: DOPO IL GRAN PREMIO DI AUSTRALIA SI ERA SPARATO UNO SCATTO HOT IN SPIAGGIA (MA SE VUOLE STARE SEMPRE NUDO PERCHE' NON FA IL PORNODIVO?) – SU INSTAGRAM LA FOTO SENZA VELI HA SCATENATO ANCHE LE SUE DUE ULTIME SCUDERIE, MERCEDES E ALFA ROMEO, CHE HANNO RISPOSTO CON…

Da https://www.tuttosport.com

tiffany cromwell e valtteri bottas 2

La natura e tanto relax. Valtteri Bottas si è concesso una vacanza ristoratrice dopo il GP di Miami e il settimo posto conquistato con la sua Alfa Romeo. Così complice la pausa della Formula 1 nel prossimo weekend, è rimasto negli Usa insieme alla fidanzata Tiffany Cromwell e ad alcuni amici per godersi le bellezze del Colorado.

Il finlandese si è avventurato nella foresta di Aspen nel Parco Nazionale delle Montagne Rocciose dove tra le betulle e gli alti fusti, con la scusa di provare ad avvistare gli orsi sulla riva del fiume, ha deciso di farsi un bagnetto e immergersi in acqua come mamma l'ha fatto. Per uno come lui cresciuto nel freddo della Finlandia, non deve essere stato un problema immergersi completamente nudo nelle fredde acque del fiume Roaring Fork a oltre 2.405 metri di altitudine.

bottas

Non è la prima volta che Bottas si mostra nudo sui social. Anche un mese fa aveva sorpreso tutto il Circus dopo il GP d'Australia, quando aveva postato una foto hot di lui in spiaggia mentre si esibiva in una ruota acrobatica "libera" da vestiti e da qualsiasi altra cosa. Ovviamente anche quello scatto in spiaggia portava la firma della sua Tiffany, con la quale non solo condivide la passione per la natura ma anche per la bici e il nudismo.

bottas

La reazione di Mercedes e Alfa Romeo

Le vacanze in deshabillé del pilota di Nastola hanno lasciato di stucco anche le sue due ultime scuderie: l'Alfa Romeo e la Mercedes. Entrambe hanno commentato su Instagram la sua foto con un mix di emoticon che spaziano tra il divertimento e lo sbalordito. Due occhi con una faccina che ride per il Biscione e una sola faccina attonita invece per il team di Bracklay. Il settimo posto nella gara di domenica deve averlo decisamente ispirato. E chissà se commenteranno anche i suoi colleghi...

BOTTAS