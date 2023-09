NELLA BOTTE PICCOLA… CORVINO BUONO! - IL LECCE VOLA IN CAMPIONATO GRAZIE AL LAVORO DEL MITOLOGICO DIRETTORE SPORTIVO PANTALEO CORVINO E IL SUO TEAM - I PUGLIESI, TERZI IN CLASSIFICA, SONO GLI UNICI INSIEME ALL'INTER AD ESSERE IMBATTUTI IN CAMPIONATO - GRAZIE ALLO SCOUTING IN TUTTO IL MONDO, IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA DEI GIALLOROSSI È RIUSCITO A SCOVARE TALENTI CHE FANNO GIÀ GOLA ALLE "BIG"

Estratto dell'articolo di Federico Strumolo per il Corriere della Sera

lecce

Chi l'avrebbe mai detto che a Juventus-Lecce della sesta giornata di serie A sarebbero arrivati davanti in classifica i pugliesi? Eppure è così, merito di un inizio di campionato meraviglioso della squadra […], unica ancora imbattuta insieme all'Inter capolista e capace di collezionare 11 punti (con tre vittorie e due pareggi), uno in meno del Milan secondo in classifica e uno in più della Vecchia Signora (lo scontro diretto alle 20.45, in diretta su Dazn).

krstovic con corvino

[…] il rendimento favoloso dei pugliesi non è certamente frutto del caso, bensì di un progetto che parte da lontano. Un lavoro portato avanti in prima persona dal responsabile dell'area tecnica giallorossa Pantaleo Corvino […] Alzi la mano chi aveva mai sentito nominare, per esempio, Nikola Krstovic, 23enne attaccante montenegrino autore di 3 gol nelle prime 4 presenze in carriera in serie A e acquistato da Corvino questa estate per poco meno di 4 milioni di euro dagli slovacchi del Dunajska Streda .

pontus almqvist

E come lui, l'albanese Ylber Ramadani, centrocampista 27enne arrivato dall'Aberdeen per 1 milione e ora punto fermo del centrocampo del Lecce, o lo svedese Pontus Almqvist, ala destra 24enne arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Rostov.

Insomma, Corvino ei suoi collaboratori, scelti dal lungimirante patron Saverio Sticchi Damiani, girano il mondo e fanno affari, portando in Puglia giocatori dal futuro assicurato. Non sorprende, infatti, che proprio il Lecce ha vinto l'ultimo campionato Primavera […] con una squadra che ha fatto molto discutere per l'undici titolare interamente straniero[…]

roberto d aversa

Perché nel Salento interessa poco la nazionalità, l'importante è che i giovani abbiano talento. Il resto lo sta mettendo il già citato tecnico D'Aversa, sollevato nel dimostrare a tutti di essere ancora un ottimo allenatore, dopo che in tanti avevano messo in discussione le sue capacità in seguito alle ultime due fallimentari esperienze, con la retrocessione nel 2021 al Parma (e successivo esonero) e l'esonero l'anno successivo alla Sampdoria. Sulla carta la Juventus resta nettamente superiore, ma questo Lecce fa paura anche ai bianconeri, che devono riprendersi al più presto dopo la tranvata in casa del Sassuolo, con i quattro gol subiti e le papere di Wojciech Szczesny e Federico Gatti. […].

