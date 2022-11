3 nov 2022 11:27

IL BRASILE NON CI CONSEGNA ROBINHO – SULLA BASE DELL’ARTICOLO QUINTO DELLA COSTITUZIONE ARRIVA IL NO ALLA RICHIESTA DI ESTRADIZIONE DELL’EX ATTACCANTE DEL MILAN CONDANNATO IN ITALIA A 9 ANNI DI CARCERE PER VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO. TUTTAVIA, GRAZIE ALLA COOPERAZIONE GIURIDICA, L'ITALIA PUÒ CHIEDERE IL TRASFERIMENTO DELL'ESECUZIONE DELLA PENA IN BRASILE…