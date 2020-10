1 - DALL’ACCOUNT TWITTER DI PAOLO ZILIANI

COMUNICATO. L’AIA rende noto che la designazione di #Fourneau come quarto uomo per il match Reggina-Cosenza fa parte dell’aggiornamento professionale del giovane arbitro che potrà così visitare lo spogliatoio in cui Paparesta passò la notte dopo Reggina-Juventus 2-1 del 6/11/2004

La cosa inquietante di Crotone-Juventus è che l’arbitro #Fourneau non ha commesso errori dando rigore e giallo a #Bonucci, cacciando #Chiesa e annullando il gol di #Morata, eppure il mondo Juve urla istericamente all’ingiustizia. Che è per loro, appunto, non ricevere protezioni.

Ricapitolando. #Chiesa viene espulso per un’entrata a far male che in tutta Europa è giudicata da rosso. Siccome a farne le spese è uno juventino, prima i telecronisti in diretta poi i giornali urlano all’ingiustizia. Nascono così i bidoni dell’immondizia al posto del cuore.

2 - L’ARBITRO FOURNEAU DESIGNATO QUARTO UOMO IN SERIE B DOPO CROTONE-JUVENTUS: NORMALE TURNAZIONE

Fabrizio Rinelli per https://www.fanpage.it

L'arbitro Francesco Fourneau, direttore di gara dell'ultima sfida di Serie A pareggiata dalla Juventus 1-1 a Crotone, è stato designato come quarto uomo per la partita di Serie B tra Reggina e Cosenza. Fourneau nella gara dello ‘Scida' ha decretato un calcio di rigore per la squadra di Stroppa per un fallo di Bonucci in area, ha poi estratto un rosso diretto a Chiesa per il piede a martello su Cigarini e ha annullato, dopo 3′ di attesa per il consulto col Var, un gol a Morata per un fuorigioco millimetrico dello spagnolo.

Oggi, dopo le designazioni arbitrali per il prossimo turno, Fourneau è l'unico arbitro che ha preso parte all'ultima giornata di Serie A ad essere chiamato in causa in Serie B in vista del turno infrasettimanale. Una normale turnazione prevista dopo la ratifica, la scorsa estate, dell'unificazione tra Can A e Can B (Commissione Arbitri Nazionale). Fourneau sarà quindi il quarto uomo designato nella sfida di domani, martedì 20 ottobre, alle 21 al ‘Granillo' tra Reggina e Cosenza, il sentitissimo derby calabrese che ritorna in B dopo diversi anni d'attesa.

La scelta di Francesco Fourneau, come quarto uomo designato in vista del derby calabrese di domani tra Reggina e Cosenza, è una scelta condivisa tra la Commissione Arbitri Nazionale di A e B che dallo scorso 31 agosto hanno ratificato l'unificazione ad unico organo. A tal proposito, diversi arbitri di A quest'anno potrebbero spesso ‘retrocedere' in B per dirigere la gara assegnata o anche fungere da quarto uomo come nel caso di Fourneau. E viceversa.

Per quanto riguarda la questione Fourneau, che dopo aver arbitrato l'infuocata gara di Crotone in cui i padroni di casa sono stati in grado di fermare la Juventus campione d'Italia in carica, far parte di una terna arbitrale in B, non è una novità. Fourneau ha infatti arbitrato spesso in Serie B, quella dello ‘Scida' è stata infatti solo la sua settima gara in massima serie. Poche come numero ma sufficienti per mettere alla prova la sua personalità e determinazione in campo che saranno sicuramente utili anche in un derby, come quello calabrese, tra i più sentiti in regione.