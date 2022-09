BRUTTE NOTIZIE PER IL NAPOLI: VICTOR OSIMHEN HA RIPORTATO UNO STIRAMENTO DI SECONDO GRADO CHE LO TERRÀ FUORI DAL CAMPO PER ALMENO 3 SETTIMANE - L'ATTACCANTE NIGERIANO, CHE SI È INFORTUNATO DURANTE IL MATCH CON IL LIVERPOOL, SALTERÀ SICURAMENTE IL BIG-MATCH COL MILAN AL MEAZZA DEL PROSSIMO 18 SETTEMBRE…

Da www.gazzetta.it

VICTOR OSIMHEN

"Victor Osimhen si è sottoposto questa mattina ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro”, ha informato il Napoli. Il nigeriano, dunque, ha uno stiramento per il quale occorreranno almeno tre settimane per recuperare.

Questo significa che salterà sicuramente il big-match col Milan al Meazza del prossimo 18 settembre. Se ne riparlerà dopo la sosta per le nazionali di fine settembre. E andrà seguita la situazione con cautela visto che in ottobre ricomincia un tour de force di partite sino alla sosta per il Mondiale della metà di novembre.

VICTOR OSIMHEN

MALEDIZIONE SAN SIRO

Uno stadio, quello milanese, che finora ha visto protagonista solo in negativo il centravanti nigeriano. Che saltò la prima volta nel dicembre 2020, con l’Inter, per via di un infortunio alla spalla. Poi nel marzo 2021 la prima apparizione, ma solo da riserva nel finale col Milan (reduce da un forte trauma cranico).

VICTOR OSIMHEN

Nel novembre 2021 la prima da titolare, contro l’Inter, finita anzitempo per il fortuito, ma tremendo, scontro di testa con Skriniar con conseguente fratture facciali (tutt’ora gioca con una mascherina protettiva) ora questo nuovo stop. Probabile che lo rivedremo in ottobre alla ripresa del campionato.

VICTOR OSIMHEN

IL MOMENTO DI SIMEONE E RASPA

Ora tocca a Spalletti decidere, partita dopo partita, quale sia il migliore sostituto fra Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. Sino alla vigilia con il Liverpool - quando Osimhen aveva accusato un risentimento - il bolognese appariva favorito. Poi l’ottima intuizione del tecnico che mercoledì in Champions ha sostituito il nigeriano con l’argentino e il Cholito ha fatto gol al primo pallone toccato e confezionato un assist pochi minuti dopo.

VICTOR OSIMHEN

Dunque contro lo Spezia probabilmente vedremo Simeone titolare ma di sicuro Raspadori giocherà, in partenza o in corsa, e non è escluso che possa anche far coppia con il sudamericano, se si passerà al 4-2-3-1.