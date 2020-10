22 ott 2020 15:19

BRUTTO COLPO PER GRAVINA! IL COLLEGIO DI GARANZIA DEL CONI HA AUTORIZZATO IL GRANDE AVVERSARIO DEL CAPO DELLA FIGC, COSIMO SIBILIA, A COMMISSARIARE LA DIVISIONE CALCIO A 5. SCONFITTA BRUCIANTE ANCHE PER LE MODALITA' IN CUI E' ARRIVATA. LA DECISIONE BUTTA BENZINA SUL FUOCO NELLO SCONTRO PER LA PRESIDENZA DELLA FIGC TRA GRAVINA E SIBILIA, CAPO DEI DILETTANTI CHE MUOVONO IL 34% DEI VOTI...