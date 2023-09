BUON SANGUE… MENTE! - NON SEMPRE IL TALENTO CALCISTICO SI TRASMETTE DI PADRE IN FIGLIO: NEGLI ULTIMI ANNI CI SONO STATI MOLTI FIGLI D'ARTE CHE HANNO PROVATO A RIPERCORRERE LE ORME DEI PADRI, CON RISULTATI MEDIOCRI O DISASTROSI - CHRISTIAN MALDINI E ANDREA MANCINI VIVACCHIANO NELLE SERIE MINORI - IL FIGLIO DI MARADONA NON HA MAI SFONDATO E QUELLO DI PELE' È STATO CONDANNATO A 33 ANNI DI CARCERE CON L'ACCUSA DI RICICLAGGIO DI SOLDI PROVENIENTI DAL NARCOTRAFFICO, MENTRE GEORGE WEAH JR. HA…

Estratto dell'articolo di Simone Golia per www.corriere.it

[…] In serie A sono tanti i figli d'arte che stanno provando a ripercorrere le orme dei padri, ma qualcuno non ce l'ha fatta. Fra questi c'è Christian Maldini, 27 anni, difensore come papà Paolo, una leggenda dal cognome pesante. La Primavera del Milan, poi un esordio in prima squadra che non arriverà mai. Da lì Reggiana, Hamrun Spartans, Pro Sesto, Fondi, Pro Piacenza, Fano e Lecco, infine la decisione di dire addio al calcio giocato per iniziare una seconda vita, quella da procuratore. […]

Andrea Mancini, classe 1992, ha giocato nelle giovanili dell'Inter quando suo padre allenava la prima squadra (2004-2008). Poi Monza, Bologna e Manchester City U21, esordendo tra i professionisti nel 2010 con la maglia dell’Oldham, nelle serie inferiori britanniche. Quindi Fano, Valladolid B, Honved (Ungheria) e poi all’Haladas. Infine, la Mls con D.C. United e New York Cosmos. Oggi è il direttore sportivo della Sampdoria, dove suo papà ha vinto tutto.

Una vita decisamente più movimentata invece per Edinho, figlio di Pelé, cresciuto con la madre e in contatto col padre solo una volta compiuti i 18 anni. Ha giocato e allenato nel Santos con scarsa fortuna, poi nel 2005 viene arrestato a San Paolo per traffico di droga. Rilasciato alla fine del 2006, nel 2014 è stato condannato a 33 anni di carcere da un tribunale brasiliano di prima istanza, con l'accusa di riciclaggio di soldi provenienti dal narcotraffico […]

Nato dalla relazione tra Cristiana Sinagra e Diego Armando Maradona, Diego Jr incontrò suo padre per la prima volta solo nel 2003 in occasione di un torneo di golf a Fiuggi. […] . Per Maradona Jr, cresciuto nel settore giovanile del Napoli, soprattutto una carriera nel beach soccer, giocando anche i Mondiali con l'Italia. Da giugno è il nuovo allenatore del Pompei, squadra di Eccellenza campana.

Storia tragica, invece, quella di Stephan Beckenbauer, figlio di Franz. Da calciatore ha collezionato una dozzina di partite in Bundesliga, ruolo difensore […] Poi la decisione di dedicarsi alla carriera da allenatore, guidando le giovanili del Bayern e crescendo giocatori come Schweinsteiger, Hummels e Thomas Müller. È morto nel 2015 all'età di 46 anni dopo una lunga malattia. […]

Romeo Beckham, 21 anni, gioca come attaccante per la squadra riserve del Brentford, nella B inglese. Dicono abbia un piede educato come quello del padre David (oltre che lo stesso successo con le donne), soprattutto sui calci piazzati. Nel 2015 non venne riconfermato nelle giovanili dell'Arsenal […]

Se il fratello minore Timothy (23 anni) in estate si è trasferito alla Juventus, la carriera di George Weah Jr — classe 1987 — non è mai decollata. Dopo le giovanili nel Milan, viene scartato dal club rossonero nel 2007 a causa di una lunga serie di infortuni. Nel maggio 2014 fa il suo debutto con la squadra riserve del Paris Saint-Germain nel Championnat de France Amateur. Prima il nulla assoluto, con qualche parentesi in giro per l'Europa fra Svizzera, Bulgaria e Francia. Nel 2021 è stato arrestato a Parigi per una chiassosa festa organizzata in casa nonostante il coprifuoco alle 18 provocando così un piccolo incidente diplomatico tra la Liberia di papà George e la Francia.

