9 mar 2020 18:33

BYE BYE CAMPIONATO – IL CONI FERMA LO SPORT ITALIANO FINO AL 3 APRILE. MA ORA SERVE UN DECRETO DEL GOVERNO (COME VOLEVA IERI LA LEGA DI A DAVANTI ALLE RICHIESTE DEL MINISTRO SPADAFORA) – "LA DECISIONE NON RIGUARDA LE COMPETIZIONI INTERNAZIONALI". COME FARANNO LE SQUADRE ITALIANE A GIOCARE NELLE COPPE EUROPEE? COME FARÀ LA JUVE CON IL RITORNO COL LIONE? DOVE GIOCHERÀ, ALL'ESTERO?