BYE BYE LAZIO! NONOSTANTE ABBIA UN CONTRATTO FINO AL 2027, LUIS ALBERTO ANNUNCIA L’ADDIO AL CLUB BIANCOCELESTE A FINE STAGIONE: "HO CHIESTO LA RESCISSIONE DEL CONTRATTO. GIUSTO FARMI DA PARTE, È ARRIVATO IL MOMENTO. NON VOGLIO PIÙ UN EURO DA QUESTA SOCIETÀ" – COSA FARA’ LOTITO? GLI DARA’ IL CARTELLINO GRATIS? IL RISPARMIO PER LE CASSE BIANCOCELESTI SAREBBE DI 22 MILIONI – IERI SERA POKER DELLA SQUADRA DI TUDOR ALLA SALERNITANA TRA I FISCHI…

Da gazzetta.it

luis alberto

La Lazio vince 4-1 con la Salernitana, e - nonostante i fischi e la contestazione della Curva Nord - ci si aspetta un post partita sereno. Invece arriva la notizia shock di Luis Alberto, che ai microfoni di Dazn annuncia l'addio ai biancocelesti: "Per me sono state settimane difficili, con tutto quello che è successo. Progetto? Non so, ma so che questa è la mia ultima stagione qui, io non ne farò più parte. Non voglio prendere più un euro dalla Lazio, ho già chiesto la rescissione del contratto. I prossimi quattro anni li lascio ad altri. Giusto così, farmi da parte da questo club mi ha dato tanto.

È arrivato il momento di lasciare i miei stipendi ad altri". Il giocatore, arrivato alla Lazio nel 2016, aveva prolungato l'accordo lo scorso ottobre, con nuova scadenza che era fissata per il 2027.

luis alberto

In precedenza il fantasista aveva anche parlato della corsa Champions: "Nel calcio nulla è detto, è complicato ma dobbiamo avere la testa pulita per le partite che mancano”. Cosa che non è stata facile vista la contestazione: "“Fischi? È normale, il campionato non sta andando bene. Abbiamo perso anche il derby. È un’annata un po’ complicata. Dovevamo vincere, oggi servivano i tre punti e bisognava dare un segnale".

luis alberto