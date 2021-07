Dagonews

donnarumma meme

“Dollarumma”. I milanisti insorgono su Twitter contro Donnarumma e il suo procuratore Raiola, accusato di aver portato via il giocatore a zero, privando il Milan di una potenziale plusvalenza. E c’è una data da segnare con il cerchio rosso: il prossimo 6 ottobre la Nazionale giocherà a San Siro, e i tifosi del Milan sono pronti a far sentire il proprio disprezzo a Donnarumma …

LUCA TONI

DA calciotoday.it

Chi critica Gigio non capisce che l’errore principale è stato del Milan che lo ha lasciato andare. La priorità assoluta era rinnovare il contratto di Gigio Donnarumma” ha commentato Toni.

Toni ha elogiato le imprese compiute dal prossimo portiere del Paris Saint-Germain parlando del portiere più forte al mondo e della dimostrazione offerta durante il campionato europeo itinerante. “Quelli che ti criticano dovrebbe informarsi quanto Manuel Neuer” ha concluso stizzito Luca Toni.

L’ex attaccante è un grande estimatore di Donnarumma e lo giudica, ormai da tempo, in maniera sempre più positiva. Fatto sta che ormai le strade con il Milan si sono separate ed quindi il tempo di una nuova avventura in Francia.

donnarumma meme

TWEET DONNARUMMA

Gigio Donnarumma

Certe scelte sono difficili, ma fanno parte della crescita di un uomo.

Sono arrivato al @ACMilan che ero poco più di un bambino, per otto anni ho indossato questa maglia con orgoglio, abbiamo lottato, sofferto, vinto, pianto, gioito, insieme ai miei compagni, ai miei allenatori, a tutti coloro che hanno fatto e fanno parte del Club, insieme ai nostri tifosi che sono parte integrante di quella che per tanti anni è stata una famiglia.

In maglia rossonera ho tagliato anche traguardi personali importanti, come l’esordio a 16 anni in serie A. Ho vissuto anni straordinari che non dimenticherò mai.

donnarumma

Ora è arrivato il momento di salutarci, una scelta che non è stata semplice, anzi, e sicuramente non basta un post per spiegarla, o forse nemmeno può essere spiegata perché i sentimenti più profondi difficilmente possono essere tradotti in parole. Quello che posso dire è che a volte è giusto scegliere di cambiare, di affrontare sfide diverse, crescere, completarsi.

Tutti i rossoneri che ho incontrato, dal primo all’ultimo giorno, resteranno sempre nel mio cuore come una parte importante, anzi fondamentale, del percorso di vita che mi ha reso quello che sono.

Auguro al Milan tutti i successi possibili e lo faccio con il cuore, per l’affetto che mi lega a questi colori, un sentimento che la distanza e il tempo non possono cancellare.

Felice@felice_119

In risposta a @gigiodonna1

Farabutto, vergognati e basta. Non osare parlare più del Milan e dei milanisti. Goditi i tuoi soldi e levati di mezzo

donnarumma meme

Vito de Cunzolo@VitodeCunzolo

In risposta a @gigiodonna1

Non basta un post. Serve per forza un #IBAN.

Non sarai mai perdonato piccolo uomo.

@mmseize è il nostro portiere. Bye bye #Dollarumma A Mai più rivederci

michele ingicco@michingicco

In risposta a @gigiodonna1

I Donnarumma passano, il Milan resta! Sei solo un burattino in mano a gente che ingrassa sulle tue spalle, ma quando te ne renderai conto, sarà troppo tardi! Ciao fenomeno

Claudio Loconsole@ClaudoLoc

In risposta a @gigiodonna1

Potevi serenamente entrare in quel club di cui fanno parte Totti, Del Piero, Maldini, Baresi, Zanetti.. il club degli immortali. Ma hai scelto i soldi oltre ogni ragionevole limite. Forse un giorno lo capirai.

DiAvOLOrOsSoNeRo @rOSsONERoss

In risposta a @gigiodonna1

Sei bravo a recitare Dollarummaaaaaa dai che non ti crede nessuno non scrivere cazzate cancella non vogliamo spiegazioni

Mariangela@Mariang23312686

In risposta a @gigiodonna1

Potevi completarti solamente diventando una bandiera del Milan. Non sarai mai come il grande Maldini

RiddleHack@RiddleHack1899

Ecco chi sarà per sempre legato al Milan. PAOLO MALDINI FIGLIO DI CESARE . Nessuno tra un paio d'anni si ricorderà di gianluigi donnarumma figlio del falegname alfonso

donnarumma meme

Milan Club Pontremoli Lunigiana@FrancoMoscatel2

In risposta a @gigiodonna1

Bravo adesso vai e portati dietro il tuo caravanserraglio. Oltre alla commissione monstre a Raiola, sei riuscite a far ingaggiare tuo fratello Anfonio? Dai, per cortesia, stai zitto e non offendere i sentimenti dei milanisti ancora una volta. Non sei degno del Milan

Paolo@Sovra_pensiero

In risposta a @gigiodonna1

Ingannati dalle prodezze si pensava tu fossi uomo e invece sei solo un gigante bambino. Soldi e successi arriveranno, ti si augura invece di metter cervello e non andar dietro al gatto e la volpe, altrimenti non sarai mai campione e nemmeno un uomo, ma rimarrai solo un BURATTINO.

Fabio De Luca@fabioD71

In risposta a @gigiodonna1

Hai presente quando hai tradito la fiducia della donna della tua vita che oggi si Chiama AcMilan, domani potrebbe chiamarsi Alessia, con una donna bella ma di facili costumi? Ora le tue parole d'amore lette nei baci perugina non servono, sono banali e tristi e di un uomo piccolo

Giuseppe Cavaleri M T@Giuseppus1972

In risposta a @gigiodonna1

donnarumma meme

Non sei degno di indossare la maglia del Milan 7 volte campione d Europa. Il Milan degli invincibili, 3 finali consecutive di coppa campioni. Parigi, palmares uguale allo zero. Profonda delusione per mia figlia di 11 anni.

Antonio Cirillo@Antonio74377686

In risposta a @gigiodonna1

Una famiglia che hai abbandonato andando via a 0. Bel segno di riconoscenza. I sentimenti si dimostrano con i fatti non con i post sui social. A mai più #dollarumma. P.S. ti aspettiamo a San Siro ad ottobre

christian tomassini@PometinoDOC

In risposta a @gigiodonna1

Sei stato un ingrato. Senza se e senza ma. Un club e una tifoseria che ti hanno cresciuto coccolato amato anche quando non era un periodo positivo. Almeno i soldi per la vendita glieli potevi fare incassare rinnovando e magari andare via l'anno prossimo. Imperdonabile. Buona vita

Lorena#MTW@lorena_lorena57

draghi donnarumma 19

In risposta a @gigiodonna1

Può essere anche giusto cambiare, ma non tradire il #Milan lasciandolo a zero Euro, dopo che ti ha coccolato e concesso la vetrina per arrivare a questo punto. La tua coscienza non è pulita

Saverio Ciampi@BillisCia

In risposta a @gigiodonna1

Hai scelto il denaro rinunciando ad essere il giocatore con più presenze in questo glorioso club, stai lasciando l'Italia sempre per una questione di soldi, e mi parli di cuore? No caro Donnarumma, il cuore non conosce il denaro ed è tutt'altra cosa. Buona fortuna.

Fabrizio Biasin@FBiasin

La sensazione è che #Donnarumma sia più bravo a parare che a salutare.

Freefly82@freefly82

A volte è meglio il silenzio #dollarumma #milan #donnarumma

sirigu donnarumma

Tonys@Tonys981

12 milioni di calci in culo ti darei. Due per volta, finché non finiscono dispari. #Dollarumma

CalcioMarcato@MarcatoCalcio

Sempre più al fianco di Paolo. Sempre più contro gli infami che disonorano i nostri colori. I giocatori passano, ma il rosso ed il nero rimarranno per sempre! Forza Milan! #dollarumma #caganoglu

donnarumma azzurri al quirinale gigio donnarumma festeggiato dopo i rigori 2 gigio donnarumma festeggiato dopo i rigori 1 donnarumma italia inghilterra BANCONOTE OFFERTE ALLO SBEFFEGGIATO DONNARUMMA gigio donnarumma

GIGIO DONNARUMMA ESULTA DOPO I RIGORI CON LA SPAGNA