31 mag 2023 08:35

BYE BYE VIPERETTA – MASSIMO FERRERO HA VENDUTO LA SAMPDORIA AD ANDREA RADRIZZANI E MATTEO MANFREDI. IL CDA DEL CLUB IERI SERA HA DATO IL VIA LIBERA ALL'AUMENTO DI CAPITALE DA 40 MILONI DI EURO PER EVITARE IL FALLIMENTO – L'ORMAI EX PRESIDENTE: “MI RIMPIANGERETE” – NONOSTANTE L’ACCORDO, NON CI SONO STATI I TEMPI TECNICI PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI IN SCADENZA. QUINDI I BLUCERCHIATI INIZIERANNO IL CAMPIONATO DI SERIE B CON UNA PENALIZZAZIONE DI 4 PUNTI