Estratto dell'articolo di Marcello Di Dio per www.ilgiornale.it

Un austriaco sconosciuto in quattro giornate ha messo in fila in serie A gente del calibro di Antonio Conte, Simone Inzaghi e Thiago Motta. È Kosta Runjaic, 53 anni, una carriera in panchina vissuta tra Germania e Polonia. Si ispira all'ex presidente Usa Kennedy («nella vita possiamo sognare in grande») ed è la rivelazione dell'inizio di campionato con la sua Udinese. […]

Nonostante la non indimenticabile carriera da calciatore, finita molto presto, Runjaic ha studiato per diventare allenatore con esperienze importanti: Barcellona, Fenerbahce e poi l'Aston Villa. Dal 2004 ha iniziato la sua avventura da tecnico: quattro anni nel settore giovanile di alcune squadre tedesche, poi la prima panchina dei «grandi» con il Darmstadt subito condotto alla promozione in seconda serie, fino all'esperienza con il Kaiserslautern portato alle semifinali di Coppa e sconfitto solo dal Bayern di Guardiola.

Dalla Germania alla Polonia, è cambiato il campionato ma non la sua propensione al calcio offensivo. Ed è la sua esperienza al Legia Varsavia, protagonista in Conference League con l'impronta del gioco e dei giovani, che convince la società friulana a tentare questa scommessa.

[…] resto è storia recente: a Udine è sbarcato senza la famiglia (la moglie dentista e i tre figli) rimasta in Germania, nel Rheingau. Runjaic è maniacale nell'organizzazione del lavoro, gli allenamenti sono intensi, ma intervallati da momenti divertenti come i «funny games» visti durante la preparazione estiva. E poi le lavagne piene di frasi e pensieri, annotazioni sugli avversari e sui singoli giocatori, riconoscibili grazie alle calamite personalizzate con i loro volti e i loro nomi. […] E ora starà brindando per questo scintillante inizio di campionato (tre gare vinte su 4) con il Prosecco di cui si è già innamorato. […]

2. I PARTICOLARI METODI D’ALLENAMENTO DELL’UDINESE: L’ALLENATORE RUNJAIC USA DEI PALLONI GIGANTI

Estratto dell'articolo di Fabrizio Rinelli per www.fanpage.it - 22 luglio 2024

udinese si allena con palloni giganti

Kosta Runjaic ha già stupido l'Udinese con i suoi metodi d'allenamento. Tecniche particolare che sono state messe in evidenza durante le sedute della squadra friulana nel ritiro di Bad Kleinkirchheim, in Austria, dove sta preparando al meglio la nuova stagione. Il tecnico […] è stato ripreso dalle telecamere di Sky Sport mentre fa svolgere ai propri calciatori un esercizio piuttosto particolare usando dei palloni giganti con cui i componenti della rosa devono superare degli ostacoli.

Un'esercitazione sul dribbling che però può avere diversi benefici: migliore la tenuta della palla, limare la tecnica e il controllo e anche la forza. I palloni sono infatti più pesanti rispetto a quelli tradizionali. In realtà quella di Runjaic è un esercizio preciso ma che fa anche divertire i calciatori […] L'esercizio mostrato risulta essere dunque molto importante per fare gruppo ma anche per agevolare i giocatori a fare un determinato tipo di lavoro sul campo. […]

