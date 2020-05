CALCIO AL COLLASSO – 'SKY' NON PAGHERÀ L'ULTIMA RATA DA 233 MILIONI. E OGGI I CLUB DI SERIE A SONO PRONTI A FAR PARTIRE IL DECRETO INGIUNTIVO. LE SOCIETÀ PER EVITARE IL DEFAULT PENSANO AL PRESTITO GARANTITO DALLO STATO - LO SCONTRO CON SPADAFORA SUI DIRITTI TELEVISIVI: IL GOVERNO HA SOLO UNA STRADA PER DIFFONDERE TUTTI I GOL IN TEMPO REALE SU TUTTE LE TV ITALIANE: ECCO QUALE

Matteo Pinci per “la Repubblica”

PAOLO DAL PINO

L'ultimo scontro tra il ministro Spadafora e il calcio italiano si gioca sulle tv. E ha già prodotto la prima diffida. Il desiderio del ministro Spadafora di vedere «la trasmissione in chiaro di una diretta gol» ha già prodotto reazioni, con la lettera di Mediaset ricevuta dalla Lega di Serie A: «Noi siamo disponibili a trasmettere i gol».

Non è solo una disponibilità, in realtà: serve a ricordare alla Lega che il bando vinto da Sky e Dazn per trasmettere le partite della Serie A non vale per le trasmissioni in chiaro. Insomma, Sky non potrà trasmettere i gol sui suoi canali gratuiti, perché non è previsto dalla legge Melandri. Il governo ha solo una strada per diffondere tutti i gol in tempo reale su tutte le tv italiane: un decreto per modificare la legge Melandri o un esproprio dei diritti, che però obbligherebbe a indennizzare le tv. Lo firmerebbero solo in caso di accordo tra le tv.

diritti tv

Per lui però i gol in chiaro sono uno dei 3 punti cardine per la ripartenza - di cui giovedì discuterà con Figc e Lega - necessario per «evitare assembramenti nei bar».

Una posizione difesa evocando il «modello tedesco», dove Sky Deutschland ha trasmesso i gol delle prime due giornate in chiaro. Ma non i big match e solo per motivi promozionali, grazie anche allo sconto ottenuto sui diritti del 2020-21. In Italia invece la situazione è critica: Sky Italia non pagherà l' ultima rata da 233 milioni. E oggi i club di Serie A sono pronti a far partire il decreto ingiuntivo già deliberato. Le società sono con l' acqua alla gola: ieri in Lega si è iniziato a parlare anche del ricorso al prestito garantito dalla Sace.

maximo ibarra 3 maximo ibarra 1 diritti tv diritti tv DIRITTI TV SERIE A maximo ibarra 2 gravina spadafora dal pino diritti tv serie a