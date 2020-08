UN CALCIO AL COVID – COME E QUANDO TORNERANNO I TIFOSI NEGLI STADI? TUTTO IL MONDO È PAESE: ANCHE IN FRANCIA E IN INGHILTERRA NON SANNO COME FARE E I DIRIGENTI DELLE SQUADRE SONO NEL PANICO – “LE MONDE” FA IL PUNTO SULLA SITUAZIONE OLTRALPE: IL MONACO STA TESTANDO UN PASSAPORTO SANITARIO “DEMATERIALIZZATO”, CHE CERTIFICHI CHE IL TIFOSO CHE ENTRA È SANO. E PER RISOLVERE I PROBLEMI CON I DATI PERSONALI PUNTA ALLA BLOCKCHAIN…

tifoso del psg con la mascherina

Articolo di “le Monde” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Le Monde riporta come l’AS Monaco stia testando un "passaporto sanitario" che permetterebbe di monitorare lo stato di salute degli spettatori. In Inghilterra, la Premier League sostiene fortemente questa iniziativa.

Chiedete al presidente di una squadra di calcio il ritorno degli spettatori negli stadi e tutto quello che otterrete è una rielaborazione socratica: "So solo una cosa, ed è che non so niente." A poche settimane dalla ripresa del campionato, i dirigenti si aggirano tra prescrizioni, esenzioni delle prescrizioni ed eccezioni locali alle prescrizioni.

jean pierre rivere nizza

A Nizza, il presidente Jean-Pierre Rivère deve fare i conti con il limite nazionale di 5.000 persone alle manifestazioni e con l'eventuale allentamento del regolamento prefettizio a partire dal 15 agosto, a cui si aggiunge l'ordinanza del municipio che vieterà le manifestazioni di più di 2.500 persone. “Nessuno ha una visibilità perfetta su questo tema", ha detto la dirigenza in una conferenza stampa del 30 luglio. “La prefettura la vive giorno per giorno. [..] Ci adatteremo. Pianificheremo diversi scenari.”

jeremy cottino monaco

Le finali di Coppa di Francia e di Coppa di Lega hanno dato un assaggio del triste spettacolo che potrebbe regnare sulle tribune per gran parte della prossima stagione: un'atmosfera quasi da porte chiuse con spalti chiusi per i tifosi più ferventi, in contrapposizione alla possibilità di selezionare un pugno di rappresentanti eletti tra i tifosi.

Non proprio rinomata per il fervore del suo stadio Louis-II, l'AS Monaco sta contribuendo allo sviluppo di un "passaporto sanitario dematerializzato" che, oltre a fornire un'assicurazione sullo stato di salute di coloro che sono coinvolti in una partita (giocatori, arbitri...), potrebbe anche "contribuire al ritorno di quei tifosi in buone condizioni di salute".

"Questo sistema certificherebbe accuratamente che l'utente è sano in termini di infezione da Covid", spiega Jeremy Cottino, project manager - o capo dell'ufficio di project management - del club monegasco.

Tecnologia “Blockchain”

stadio louis ii moncao

Sviluppata dalla società svizzera SICPA, l'applicazione Certus consentirebbe di verificare all'ingresso degli stadi che gli spettatori siano stati precedentemente risultati negativi al coronavirus presentando un SMS, una e-mail o un codice QR sicuro.

calcio coronavirus 1

“Il nostro compito è quello di eliminare l'incertezza sui dati e sul processo che porta a questi dati, tra la persona che esegue il test [un laboratorio] e la persona che lo utilizza [un lavoratore dello stadio, ad esempio]", afferma Philippe Gillet, responsabile scientifico di SICPA. “La nostra specialità è proteggere i dati che le persone possono usare come vogliono e proteggere la loro privacy."

richard masters premier league

Questo geofisico, professore dell'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, anticipa le domande e i dubbi sulla riservatezza che la generalizzazione di questo sistema solleverebbe: "Ci troviamo in un settore estremamente sensibile, soprattutto dal punto di vista della privacy, con tutti questi dati e le questioni etiche e discriminatorie che sollevano. Ma c'è anche un'emergenza sanitaria e, a un certo punto, bisogna anche trovare un equilibrio.”

stadio coronavirus

Un sottile equilibrio tra la protezione delle informazioni personali e le esigenze sanitarie che la soluzione Certus, assicurata dalla tecnologia blockchain, rispetta, secondo Lluis Til-Pérez, Chief Medical Officer dell'AS Monaco: "La difficoltà di questa epidemia è quella di poter scambiare informazioni sanitarie nel rispetto della riservatezza. E qui abbiamo un trucco per scoprire lo stato dei giocatori della squadra avversaria senza condividere tutti i dati personali.”

finale coppa di francia senza passeggeri

Resta al club del Principato, mosso da una «cultura d'innovazione» e da un «approccio civico» - “Non siamo qui per vendere SICPA, non abbiamo alcun interesse con loro, non ci guadagneremo nulla” -, a trovare dei satelliti per amplificare la bella idea alle orecchie dei decisori. E Jeremy Cottino conta sui suoi omologhi per diffondere la parola: “L'idea è di cercare di sensibilizzare gli altri club a questo approccio per poter poi discutere con gli organizzatori del campionato.”

"Il calcio non è calcio senza tifosi"

coronavirus psg

L'attuazione di un tale processo di controllo sanitario richiederebbe il chiarimento di una serie di questioni tecniche e legali: sulla scelta della domanda, l'approvazione dei laboratori di prova, le condizioni di raccolta e conservazione delle informazioni personali... Soprattutto, significherebbe uno sconvolgimento della politica nazionale per combattere la diffusione di Covid-19, limitando l'accesso agli stadi a coloro che potrebbero dimostrare di non essere stati infettati.

calcio coronavirus

La Lega calcistica professionistica (LFP) tace su eventuali scambi in materia. “Il 15 giugno scorso sono state trasmesse, come le altre leghe, due proposte di protocolli sanitari e medici al ministero” sottolinea l’Organismo “Uno per una capienza al 30 o 40 %, l'altro per una piena capacità. Si dovrebbe avere un ritorno delle autorità entro pochi giorni.”

In Inghilterra, l'amministratore delegato della Premier League Richard Masters è stato molto più loquace in un editoriale pubblicato sul Times il 31 luglio: "Siamo ansiosi di vedere come possiamo sostenere lo sviluppo dei 'passaporti sanitari', un sistema che consiste in un'applicazione che verifichi tutti i sintomi e gli altri fattori caratteristici di Covid-19".

stadio coronavirus

E la ricetta miracolosa, sogna, per riempire gli spalti: "Il calcio non è calcio senza tifosi. La Premier League non tornerà a pieno regime finché non avremo tifosi che sostengono le loro squadre negli stadi, e voglio rassicurare tutti che stiamo facendo tutto il possibile per trovare un modo sicuro per renderlo possibile.”