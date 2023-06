IL CALCIO EUROPEO SI AGGRAPPA A INZAGHI: O VINCE LUI, O GLI SCEICCHI - INTER-MANCHESTER CITY È ANCHE LA SFIDA TRA IL "VECCHIO" E "NUOVO" CALCIO: I "CITIZENS" SONO DIVENTATI UNA DELLE POTENZE MONDIALI DEL PALLONE GRAZIE AGLI INVESTIMENTI STELLARI DELLO SCEICCO AL MANSOUR BIN ZAYD AL NAHYAN, CHE DAL 2008 A OGGI HA SPESO OLTRE 2 MILIARDI DI EURO SUL CLUB - L'INTER, NONOSTANTE LA PROPRIETÀ CINESE, VA AVANTI CON POCHI SPICCIOLI - SE IL CITY DOVESSE VINCERE, SAREBBE LA PRIMA SQUADRA DI UNO SCEICCO AD ALZARE LA CHAMPIONS…

1. IL CALCIO ITALIANO SI AGGRAPPA A SIMONE

Alessandro Bocci per il “Corriere della Sera”

Siamo appesi al tanto bistrattato Simone, che ha rischiato di perdere l’Inter e ora può trascinarla dove in estate neppure il più inguaribile degli ottimisti avrebbe immaginato. La Champions è la nostra ultima occasione per sollevare al cielo una Coppa. La Roma ha perso l’Europa League ai rigori, la Fiorentina ha visto svanire la Conference al 90’ ed entrambe sono tornate a casa tra rimpianti e lacrime. […]

Ci attende però la montagna più dura da scalare e non solo perché Inzaghi, il re delle partite senza ritorno, si dovrà misurare con il visionario Pep, […] Il Manchester City è una squadra stellare, apparentemente senza difetti, che ha vinto la Premier e la FA Cup e punta alla Champions e di conseguenza al Treble, la tripletta.

[…] Ci sarà da penare, soffrire, stringere i denti, non perdere lucidità nei tanti momenti duri della notte di Istanbul. Ma neppure la fiducia va persa. Le finali sono uno sport a parte, le differenze tecniche si assottigliano e la testa conta più delle gambe.

Il City la Coppa con le grandi orecchie non l’ha mai vinta e Guardiola c’è riuscito solo a Barcellona grazie a Messi. A caccia della definitiva consacrazione gli inglesi potrebbero incartarsi, come è successo due anni fa con il Chelsea. E l’Inter, quella feroce e convinta dell’ultimo tratto di strada, può sorprenderli. Vincere la finale più difficile sarebbe un bel colpo. E cancellerebbe la scocciatura di un triplete al contrario.

2. IL DOPPIO TABÙ DEL CITY NELLA NOTTE DI ISTANBUL: PUÒ ESSERE LA PRIMA CHAMPIONS DEL CLUB E DI UNO SCEICCO. IL COSTO? OLTRE 2 MILIARDI DI EURO

Estratto dell'articolo di Giacomo Corsetti per www.ilfattoquotidiano.it

Quanto costa una Champions League? Tanto, spesso tantissimo. Come a Manchester, sponda City, dove il conto ha superato i […]2.195.640.000 euro. Secondo Transfermarkt è questa la cifra che il proprietario dei Citizens Mansour bin Zayd Al Nahyan ha speso in giocatori (dal 1 settembre 2008) per arrivare alla finale di Champions League […]

La sfida ai nerazzurri in terra turca non mette in palio solo il primo successo nella storia del Manchester City nella massima competizione europea per club. In ballo c’è molto di più: il primo successo in campo internazionale di una squadra controllata da uno sceicco. […] Un obiettivo, quello della Champions League, tante volte rimandato e che mai come quest’anno sembra essere a portata di mano, grazie anche a un undici titolare-tipo da 637,5 milioni di euro (dati Transfermarkt).

D’altronde è inutile girarci intorno, il Manchester City, sulla carta, è ampiamente favorita per la vittoria finale. Attualmente è riconosciuta come la squadra più forte d’Europa e in questa stagione […] ha davvero strabiliato tutti. […] Ma quella che andrà in scena allo stadio Ataturk di Istanbul contro l’Inter sarà comunque tutta un’altra storia, assolutamente non scontata.

[…] Avere fondi illimitati da versare sul mercato certo aiuta, ma non è mai stato sinonimo di vittoria. Nella massima competizione europea la “prima volta” è un fatto problematico, un percorso tortuoso che spesso si deve scontrare con delusioni cocenti ed esiti inaspettati.

Dal 2000 ad oggi l’unica squadra a vincere la Champions League senza averla mai vinta prima è stato il Chelsea di Roman Abramovic nel 2012, anche lui dopo aver speso milioni su milioni e aspettando diversi anni prima di arrivare all’obiettivo. […] Se allarghiamo il cerchio, da quando il torneo ha assunto l’attuale denominazione, nel 1992/93, ci sono stati solo tre nuovi ingressi nell’albo d’oro: Marsiglia nel 1993, Borussia Dortmund nel 1997 e, appunto, Chelsea.

[…] Ora il Manchester City di Guardiola ha nuovamente la grande occasione di spezzare questo vero e proprio tabù, per scrivere un nuovo capitolo nella storia del calcio europeo. Un capitolo che a settembre si arricchirà di un nuovo club “saudita” voglioso di prendersi la scena dopo essere stato lontano dalla Champions League per 20 anni: il Newcastle del fondo PIF, uno dei più ricchi del mondo.

