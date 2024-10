NEL CALCIO FEMMINILE COMANDANO LE SPAGNOLE – AITANA BONMATÌ, VINCITRICE DEL PALLONE D’ORO 2024, È STATA PREMIATA PER IL SECONDO ANNO DI FILA DA “FRANCE FOOTBALL”. PRIMA DI LEI? LA “FURIA ROSSA” ALEXIA PUTELLAS (ANCHE LEI CON UNA "DOPPIETTA" NEL 2021 E NEL 2022) – L'ATTACCANTE DEL BARCELLONA HA VINTO IL MONDIALE PORTANDOSI A CASA ANCHE IL PREMIO DI MIGLIORE GIOCATRICE - PEP GUARDIOLA, UNO CHE SE NE INTENDE DI TALENTO, LA PARAGONA AD ANDRES INIESTA…

Estratto dell'articolo di Elisabetta D'Onofrio per www.sport.virgilio.it

Il suo nome è Aitana Bonmatí ed è stata premiata con il Pallone d’Oro femminile come miglior calciatrice professionista per il secondo anno consecutivo, come se vi fossero poi dubbi. […]

Dopo Alexia Putellas, premiata nelle precedenti due edizioni, c’è Aitana insomma. Il Barcellona comanda e non c’è da stupirsi. Il club catalano ha ricevuto il premio di miglior squadra del mondo per la stagione 2023-2024 e ha messo tre giocatrici nelle prime tre posizioni del Pallone d’Oro, il principale premio individuale.

PALLONE D’ORO FEMMINILE 2024: VINCE AITANA BONMATÌ

Aitana Bonmatí è la stella della squadra catalana, già eletta miglior giocatrice del Mondiale con la Nazionale spagnola e giocatrice europea dell’anno anche secondo la UEFA. […] Allevata calcisticamente nella cantera del club catalano, che ha fatto del suo vivaio il suo punto di forza anche sul versante maschile, la centrocampista 26enne ha esordito in prima squadra nel lontano 2016 ma giungendo a una vera consacrazione anni e stagioni dopo.

La giocatrice di Sant Pere de Ribas ha archiviato un successo dietro l’altro: nel Barcellona, in Champions League, Liga e ha vinto la Coppa del Mondo con la Spagna, proclamata anche migliore giocatrice. In questa stagione il Barcellona, nonostante se ne sia andato l’allenatore Jonatan Giráldez e sia stato sostituito da un suo collaboratore, Pere Romeu nulla è cambiato. Si vince sempre.

Nella Nazionale spagnola, al centro delle polemiche per il caso Rubiales, è ed è sempre stata un pilastro avendo risposto fin dal 2013 alle convocazioni e dimostrando di rimanere tale anche nei passaggi dalle giovanili a quella maggiore. Pep Guardiola l’ha paragonata ad Andrés Iniesta. […]

IL DISCORSO E I RINGRAZIAMENTI

Le prime parole di Aitana, con il secondo premio tra le mani, sono state per il suo club, le squadre per cui ha giocato e i suoi genitori, Rosa e Vincent, presenti in platea .

[…] “Meraviglioso aver vinto questo secondo Pallone d’Oro, ma faccio parte di una squadra. Questo vale sia per il Barcellona che per la Nazionale, senza le compagne non sarei la giocatrice che sono. Più cresci e più trovi esperienza e fiducia in te stessa, anno dopo anno. Non è stata solo la vittoria del Pallone d’Oro a darmi ulteriore spinta. Il mio sogno è vincere ancora più titoli e la chiave è la mentalità che abbiamo: se andiamo avanti con questo pensiero da vincenti possiamo farlo. Per me è un orgoglio fare parte di un club unico come il Barcellona, ci sono arrivata che avevo 13-14 anni e voglio proseguire ancora, magari vincendo titoli”.

“Sono una persona semplice, vivo nel villaggio in cui sono nata con le persone di sempre. Frequento le stesse persone di quando giocava nella squadra del paese, tutto questo mi rende felice ma non cambia la mia anima nel profondo”. […]

