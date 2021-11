NEL CALCIO FEMMINILE VOLANO CALCI E SPRANGATE - KHEIRA HAMRAOUI, CAMPIONESSA DEL PSG E DELLA FRANCIA AGGREDITA IN STRADA: LA COMPAGNA AMINATA DIALLO ARRESTATA - LA VETERANA CAMPIONESSA D’EUROPA, APPENA RIENTRATA A PARIGI, AGGREDITA DA DUE UOMINI MASCHERATI MENTRE ERA IN AUTO CON LA COLLEGA. IL SUO RUOLO NELL’AGGRESSIONE SAREBBE PRIMARIO, A CAUSA DELLE RIVALITÀ PROPRIO IN SENO AL PSG E ALLA NAZIONALE – UN CASO CHE RICORDA LO SCANDALO DEL PATTINAGGIO SUL GHIACCIO HARDING-KERRIGAN

Maria Strada per corriere.it

Martedì sera il Paris Saint-Germain ha travolto 4-0 il Real Madrid in Champions League femminile. Kheira Hamraoui, centrocampista di 31 anni appena tornata dal Barcellona fresca della vittoria della Coppa dei Campioni (il suo terzo trofeo continentale personale), era assente: motivi personali, si diceva. Sostituita dalla 26enne Aminata Diallo (prestazione da 5, secondo la stampa sportiva francese).

Mercoledì mattina i motivi personali sono emersi dalla cronaca: la scorsa settimana, giovedì, Hamraoui stava rientrando a casa in auto proprio insieme a Diallo e altre due compagne dopo una cena organizzata dalla società al Bois de Boulogne: vengono fermate da diversi uomini mascherati con dei passamontagna che trascinano la veterana fuori dalla macchina e la colpiscono alle gambe con delle spranghe.

Mercoledì mattina, 10 novembre, la svolta: Diallo viene fermata dalla polizia per essere quantomeno interrogata a proposito dell’aggressione, ma il suo ruolo nell’aggressione sarebbe primario, a causa delle rivalità proprio in seno al Psg e alla Nazionale. La polizia sottolinea come infatti Hamraoui sia stata percossa mentre a Diallo non sia stato fatto nulla.

Secondo L’Équipe, ad Hamraoui sono stati posti diversi punti di sutura sia agli arti inferiori sia alle mani nell’ospedale più vicino al luogo dell’aggressione. Un «infortunio» che ha causato sì la sua assenza contro il Real Madrid, ma che non le impedirà di tornare a rispondere alle chiamate in Nazionale da fine mese (qualificazioni Mondiali 2023) dopo due anni e mezzo di assenza.

Hamroui (36 presenze, di cui 12 da titolare, con le Bleues fino a prima del Mondiale 2019) era stata riconvocata dalla c.t. Corinne Diacre per le partite di metà ottobre ma un problema muscolare l’aveva costretta al forfait, e al suo posto era stata richiamata proprio Diallo, per la prima volta dal 2018, pur senza essere schierata.

La notizia dell’arresto è stata confermata dalla squadra con una nota: «Il Paris Saint-Germain può confermare che Aminata Diallo è sotto custodia di polizia presso il servizio regionale di Versailles in seguito all’attacco a una delle giocatrici del club avvenuto giovedì scorso. Il Psg condanna in modo assoluto la violenza. Da giovedì sono state prese tutte le misure per garantire la salute, il benessere e la sicurezza dell’intera squadra femminile». La squadra transalpina collabora fattivamente con la polizia.

