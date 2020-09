23 set 2020 15:10

CALCIO MARCIO - I PM SVIZZERI CHIEDONO 28 MESI DI CARCERE PER IL PRESIDENTE DEL PSG AL KHELAIFI - IL CASO, CHE COINVOLGE ANCHE L'EX SEGRETARIO DELLA FIFA, JEROME VALCKE, È LEGATO ALL'ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI TELEVISIVI IN MEDIO ORIENTE E AFRICA DEL NORD PER I MONDIALI DEL 2026 E DEL 2030 - L'ACCORDO SAREBBE STATO RAGGIUNTO ANCHE GRAZIE A UNA VILLA IN SARDEGNA CHE AL KHELAIFI AVREBBE MESSO A DISPOSIZIONE DELL'EX DIRIGENTE FRANCESE – MA IL NUMERO 1 DEL PSG...