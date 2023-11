IL CALCIO RIDOTTO A UN VIDEOGIOCO – ESPERIMENTO IN PREMIER LEAGUE: DURANTE IL RISCALDAMENTO DI WOLVERHAMPTON E TOTTENHAM I CALCIATORI SONO SCESI IN CAMPO CON UNA BODYCAM CUCITA SU UN GILET GPS SOPRA LA MAGLIETTA, CON UN PICCOLO FORO TAGLIATO ALL’ALTEZZA DEL PETTO PER CONSENTIRE ALL’OBIETTIVO DI VEDERE IL GIOCO E CATTURARE UNA VISTA GRANDANGOLARE DEL CAMPO – SICURI CHE QUESTO AGGIUNGA QUALCOSA ALLO SPETTACOLO?

Estratto dell’articolo di Furio Zara per www.repubblica.it

bodycam nel riscaldamento di Wolverhampton Tottenham

Il Grande Fratello è vivo e lotta insieme a noi, cioè a loro che guardano anche per noi, offrendoci una prospettiva completamente nuova di ciò che accade in campo. La notizia della bodycam che i calciatori di Wolverhampton e Tottenham indosseranno oggi pomeriggio - ok, nel riscaldamento, ma comunque per la prima volta nella storia della Premier League - ci porta tutti in territorio ancora inesplorato, che per comodità chiamiamo futuro.

Le leggi IFAB - sta per International Football Association Board ed è l’organismo che custodisce le sacre regole del calcio - non consentono l’utilizzo della tecnologia nelle partite di campionato (per ora, ma ci arriviamo tranquilli), per cui le prove generali oggi al “Moulinex” si faranno durante il riscaldamento.

bodycam nel riscaldamento di Wolverhampton Tottenham

L’idea è di TNT Sports, la start up ad aver progettato la bodycam è l’israeliana MindFly, la Premier ha detto: ok, proviamo.

[…] la minuscola fotocamera di una bodycam è cucita su un gilet GPS sotto la maglietta, con un piccolo foro tagliato all’altezza del petto per consentire all’obiettivo di vedere il gioco. E’ il calcio visto dallo spioncino della porta. La fotocamera cattura una vista grandangolare del campo che successivamente viene ritagliata utilizzando il rilevamento automatico dell’IA per focalizzare l’azione. Se serve a rendere l’idea: Neo di Matrix con i pantaloncini corti e l’obbligo di fare bene la diagonale difensiva.

bodycam nel riscaldamento di Wolverhampton Tottenham

«L’obiettivo è trovare nuovi modi di avvicinare i fan all’azione», ha detto Rachael Nightingale, responsabile delle operazioni media e innovazione della Premier League. E’ la dittatura della visione a tutti i costi, come se - a noi spettatori - non venisse mai concesso il lusso di perderci qualcosa, fosse anche solo un esterno basso che ansima per la fatica, una porzione di campo inquadrata durante una corsa, un mischione di maglie sudate in area di rigore.

E’ inevitabile che la bodycam silenzi la fantasia di chi guarda, ma tant’è. Il cyborg-mediano da videogames si fa così portatore sano di un nuovo modo di vedere/vivere lo spettacolo sportivo.

bodycam nel riscaldamento di Wolverhampton Tottenham

[…] i test fatti finora - l’estate scorsa Aston Villa e Newcastle durante una tournée in America, un anno fa un paio di giocatori di Colonia e Milan durante un’amichevole - hanno dato risultati contraddittori. Si guarda tutto, si vede poco. Si ha - ovviamente - una visione parziale di quello che succede. Interessante, ma forse limitante. […]

bodycam nel riscaldamento di Wolverhampton Tottenham