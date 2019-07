“QUELLI CHE IL CALCIO? DARIO FO UNA STRONZATA COSÌ NON LA FARÀ MAI” - MARINO BARTOLETTI RICORDA QUANDO FRANCA RAME BOCCIO’ LA PROPOSTA DI FAR CONDURRE IL PROGRAMMA AL MARITO – GUGLIELMI NON VOLEVA FAZIO - "QUANDO VEDO LA VOLGARITÀ DI CERTI TALK DICO: RIDATECI BISCARDI. LUI HA PORTATO LA COMMEDIA DELL’ARTE IN TV'' – E POI SARRI, TOTTI E DE ROSSI, CONTE, BAGGIO E QUELLA VOLTA NELLA CAMERA D’OSPEDALE CON LAUDA…