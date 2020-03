IL CALCIO E’ NEL CAOS: COME FARANNO JUVE E INTER A GIOCARLE TUTTE? IL CALENDARIO E' INTASATO. IL RINVIO DELLE SEMIFINALI DI COPPA ITALIA RENDE QUASI IMPOSSIBILE TROVARE DELLE DATE PER TUTTE LE PARTITE DELLE DUE BIG. O ESCONO DALL'EUROPA O LA STAGIONE SI DOVRÀ PROLUNGARE OLTRE LE DATE PREVISTE - E IN ESTATE CI SAREBBE L'EUROPEO...

Da gazzetta.it

Calendari, adesso è rischio caos. Il rinvio a data da destinarsi delle gare di ritorno delle semifinali di Coppa Italia (Juve-Milan sicura, per Napoli-Inter manca soltanto l'ufficialità) pone un problema molto serio sul prosieguo della stagione. Soprattutto per Juve e Inter. Diventa difficile - se non impossibile - trovare date libere per inserire tutte le partite.

Se venissero confermate le anticipazioni, lunedì 9 dovrebbe giocare contro l'Inter (a porte chiuse). Poi venerdì 13 a Bologna, martedì 17 con il Lione in Champions League, sabato 21 con il Lecce. Poi ci sarà la pausa per le nazionali. In aprile sabato 4 Genoa-Juve, poi doppio impegno (eventuale Champions e campionato) o doppio turno di Serie A settimanale fino a fine mese. Anche a maggio tra campionato, eventuale Champions e Coppa Italia le date sono esaurite. Se non ci sarà un'eliminazione europea, qualcosa dovrà slittare oltre i limiti previsti dall'attuale calendario, armonizzato con gli impegni della Nazionale di Roberto Mancini.

INTER

conte marotta

Per l'Inter, che già non vorrebbe giocare contro la Juventus prima di avere recuperato il match contro la Samp, rischia di essere ancora peggio. Se contro i bianconeri giocherà lunedì, poi giovedì 12 dovrà affrontare il Getafe in Europa League, pochi giorni dopo impegno contro il Sassuolo e giovedì 19 il ritorno contro il Getafe. Marzo si completerebbe con il match contro il Parma, prima della sosta nazionali. Se andasse avanti in Europa, in aprile e maggio la squadra di Conte dovrebbe giocare praticamente ogni tre giorni. Al momento, quindi, è impossibile ipotizzare dove inserire il recupero con la Samp e la semifinale di Coppa Italia.

