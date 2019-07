CI HA PENSATO L'''OSSERVATORE ROMANO'' A RIPULIRE L'IMMAGINE DI MONTANELLI, IMBRATTATA DALLA VERNICE ROSA DELLE FEMMINISTE PER AVER ''SPOSATO'' UNA RAGAZZINA AFRICANA DURANTE LA GUERRA IN ERITREA. IL QUOTIDIANO DEL PAPA DEDICA AL GIORNALISTA UN ARTICOLO AGIOGRAFICO IN CUI SONO DESCRITTI I SUOI RAPPORTI CON I SANTI, DA GIOVANNI XXIII AL CARDINALE SCHUSTER. CHISSÀ COSA DIRANNO ALLA CONGREGAZIONE PER LE CAUSE DEI SANTI