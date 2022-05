IL CALCIO SPIEGATO DA CHI SA VINCERE, CIOE' SILVIO BERLUSCONI - “QUESTA TATTICA DELLA COSTRUZIONE DAL BASSO CON LA PALLA DAL PORTIERE AL TERZINO, CHE LA PASSA AL MEDIANO, CHE POI LA RIPASSA AL TERZINO. È TEMPO BUTTATO VIA - I GOL SI FANNO DALL’ALTRA PARTE DEL CAMPO. IL PORTIERE DEVE RAGGIUNGERE GLI ATTACCANTI CON UN FORTE RINVIO” – E POI RIVELA COSA HA DETTO AI CALCIATORI DEL MONZA PRIMA DELLA SFIDA DECISIVA CONTRO IL PISA – L'INTERVENTO DA PORRO-VIDEO

BERLUSCONI A QUARTA REPUBBLICA

Da ilnapolista.it

Il Giornale intervista Silvio Berlusconi, appena promosso in Serie A con il suo Monza. Racconta l’atmosfera che c’era allo stadio, domenica sera, contro il Pisa.

«Lo stadio era una bolgia e per i ragazzi in campo era molto difficile concentrarsi. Ogni volta che ci veniva fischiato un nostro fallo avevamo tutto lo stadio contro, diventava una bolgia… Metteva paura».

Lui, però, prima del fischio di inizio, li aveva indottrinati a dovere.

«Negli spogliatoi, prima della partita, i ragazzi mi si erano tutti radunati attorno. Gli ho parlato a lungo, guardandoli in faccia uno ad uno, gli ho detto che dovevano essere dei guerrieri, dei gladiatori e gli ho detto che dovevano lottare su ogni palla, resistere anche all’attacco più duro, che dovevano essere sicuri della loro vittoria, che dovevano avere il fuoco negli occhi. Che avevano il dovere, anzi l’obbligo, di vincere. E così è stato».

BERLUSCONI MONZA PROMOSSO IN A

Ha dato loro consigli di gioco. Ha un preciso concetto in testa: palla avanti agli attaccanti per andare a segnare.

«Tutto previsto. Ho detto a tutti loro: dovete mandare la palla dall’altra parte del campo velocemente, alle punte, e i gol sono arrivati con questa tattica.

Ho anche spiegato più volte ai ragazzi che le punte devono restare sempre davanti, nella metà campo avversaria, anche sui calci d’angolo nella nostra area, perché così costringono i difensori avversari a stare lì, impedendogli di venire a dare manforte in attacco. E poi perché il portiere quando agguanta la palla, deve raggiungerli con un forte rinvio, in modo che possano trovarsi con la palla al piede, soli davanti al portiere avversario».

BERLUSCONI ADDORMENTATO MONZA PROMOSSO IN A

Basta con l’inutile perdita di tempo della costruzione dal basso.

«È molto semplice, i gol si fanno dall’altra parte del campo, per cui io questa tattica tanto in voga con la palla dal portiere al terzino, che la passa al mediano, che poi la ripassa al terzino, e il terzino ancora al suo portiere… È tutto tempo buttato via».

Dopo la promozione ha parlato di scudetto e Champions come prossimi obiettivi.

BERLUSCONI MONZA PISA

«Sì, ma era chiaro, anche per il mio sorriso, che si trattava di una battuta… Però, vedremo. Resto pur sempre il Presidente di club che ha vinto di più nella storia del calcio mondiale».

BERLUSCONI MONZA PISA BERLUSCONI ADDORMENTATO MONZA PROMOSSO IN A il bacio di silvio berlusconi in tribuna a monza 1 il bacio di silvio berlusconi in tribuna a monza 2 silvio berlusconi e adriano galliani del monza silvio berlusconi negli spogliatoi del monza BERLUSCONI ADDORMENTATO MONZA PROMOSSO IN A